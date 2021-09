Espadas deja a Verónica Pérez lejos de los primeros puestos del congreso federal

Los cambios en el PSOE andaluz son lentos, pero inexorables, al ritmo particular que le imprime su líder, Juan Espadas. Verónica Pérez, la secretaria general de este partido en Sevilla, no irá tras Espadas en la nómina de delegados que envía esta provincia al 40º congreso federal, que se celebra en Valencia del 15 al 17 de octubre. Pérez se ha destacado por ser una de las últimas leales de Susana Díaz y, aunque ambas son sevillanas, perdieron las últimas primarias en su provincia. Bajo el estilo de Espadas, los 58 delegados de esta provincia se alinean en orden alfabético. El candidato a la Presidencia de la Junta sí es el número uno.

Un grupo de críticos sevillanos ya había manifestado que Verónica Pérez, por su implicación en la batalla por Susana Díaz y porque no fue al último comité federal, no debería acompañar a Espadas en el listado. Todos los secretarios provinciales suelen ir de número uno por sus territorios, así como el candidato es el que lidera el conjunto de la federación andaluza.

El desplazamiento de Verónica Pérez anticipa los cambios que habrá en el congreso provincial de Sevilla, que fue, hasta las primarias, uno de los bastiones más importantes del susanismo.

En los últimos días, ha ido en aumento el enfado de los dirigentes andaluces del PSOE con Díaz, después de que ésta se resistiese a dejar la presidencia del grupo parlamentario. La ex presidenta fue al pleno el miércoles, se sentó en el escaño principal del grupo, pero este jueves se ha ausentado. Finalmente, deja la presidencia del grupo al haber conseguido la de una comisión en el Senado, la de Industria. Este puesto le asegura un complemento de salario similar al que tenía en el Parlamento andaluz.

La actual presidenta de la comisión de Industria es la malagueña Marisa Bustinduy, pero dimitió de este cargo el 14 de septiembre para dejarle el hueco a Díaz. La ex presidenta seguirá siendo parlamentaria autonómica, pero sólo cobrará de una de las dos cámaras legisativas.

Susana Díaz no irá en la lista de Andalucía al congreso federal. El anterior se celebró en Madrid, después de que al ex presidenta perdiese las primarias frente a Pedro Sánchez. No hubo acuerdo en ese cónclave y, de hecho, buena parte de la delegación andaluza se marchó el sábado por la noche a una cena, mientras se negociaban los nombres de la nueva dirección.

Donde Juan Espadas no ha podido imponer su estilo es en Cádiz, provincia donde se presentan dos listas de delegados al congreso. Una la lidera el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, con el apoyo de sanchistas y susanistas, y la otra, un afín a la secretaria provincial, Irene García, que terminó por apoyar a Juan Espadas después de intentar hacer creer a casi todos que apoyaba a Susana Díaz. Los militantes gaditanos votarán el último fin de semana de este mes a sus delegados, que saldrán de ambas listas en modo proporcional a los votos que obtenga cada una de éstas.

En Sevilla, Juan Espadas fue la única persona en formalizar su pretensión de encabezar la relación de delegados que representará al PSOE de Sevilla en el mencionado congreso federal. Los restantes 57 nombres responden al orden alfabético y el criterio de paridad, incluyendo a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y al resto de diputados nacionales del PSOE sevillano, que son Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, Beatriz Carrillo, Francisco Salazar y Eva Patricia Bueno; así como los tres senadores elegidos por la provincia en las últimas elecciones generales, Antonio Gutiérrez Limones, Nieves Hernández y Juan Antonio Gilabert Sánchez, y la eurodiputada Lina Gálvez.