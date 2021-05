Primarias del PSOE en Andalucía: Juan Espadas y Susana Díaz competirán el 13 de junio

Juan Espadas y Susana Díaz competirán por ser candidatos socialistas a la Presidencia de la Junta en unas primarias que se celebrarán el 13 de junio. La Ejecutiva federal del PSOE ha adoptado esta decisión, a la que Susana Díaz se oponía, en una reunión celebrada de modo telemático para analizar el fracaso electoral de Madrid. Poco antes se había conocido que el secretario general de este partido en Madrid, José Manuel Franco, había presentado la renuncia.

El alcalde de Sevilla y la ex presidenta son los dos candidatos conocidos, por ahora, aunque el sector crítico temía hace unos días que se promoviese otra alternativa para restar apoyos a Espadas. Una vez que los contrincantes reúnan los avales, la campaña de información comenzará el 30 de mayo.

El secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha explicado que la dirección convoca estas primarias "ante la irresponsabilidad de que el PP pueda adelantar también las elecciones en Andalucía". La federal puede convocar estas elecciones de acuerdo con los nuevos estatutos del PSOE, pero siempre que encuentre un argumento político para ello.

En Andalucía no hay convocadas elecciones y el Gobierno de Juanma Moreno es estable, pero los socialistas se agarran a los que sólo es una duda para resolver la crisis de liderazgo que se vive desde hace meses en el partido en Andalucía. Ábalos ha apuntado que la debacle de Ciudadanos, que no ha logrado representación en la Asamblea de Madrid, puede llevar al anticipo electoral. "Sin duda, [el PP] aprovechará el momento electoral conveniente para disolver el Parlamento andaluz, queremos estar preparados, lo que lamentablemente no pudimos hacer en Madrid", ha indicado Ábalos.

El secretario de Organización ha explicado que el miércoles llamó a Susana Díaz para preguntarle por qué había convocado una Ejecutiva para debatir el adelanto de las elecciones primarias, cuando era algo a lo que se había venido oponiendo. Esto precipitó la reunión de la dirección federal. Aunque Susana Díaz lo intentó, Pedro Sánchez no ha hablado con ella. "Si ha habido alguna malinterpretación, lo siento", ha dicho sobre la ex presidenta, pero ha argumentado que es a Ferraz a

Ábalos ha valorado que Susana Díaz está en "su derecho" de presentarse a las primarias, pero ha dejado esta frase: "Si nuestra cultura política fuera la de escoger lo que más conviene a Andalucía, no habría primarias, pero decidimos elegir". La candidatura "no nos coge por sorpresa, entre otras cosas porque ella lo venía anunciando, que tenía ambición y se iba a presentar, lo respetamos y amparamos", ha indicado.

Susana Díaz, secretaria general del PSOE-A, perdió el Gobierno de la Junta en diciembre de 2018, y antes había fracasado en las primarias que disputó contra Pedro Sánchez. La relación entre ambos ha sido mala casi desde que Sánchez asumió su primer liderazgo, pero ambos habían llegado a un pacto de no agresión durante unos meses en los que se intentó llegar a una solución negociada para el PSOE andaluz, una vez que fue desalojado de la Junta después de 38 años de gobiernos ininterrumpidos.

La dirección federal ha intentado durante más de un año que Susana Díaz favoreciese la renovación de la dirección. Pedro Sánchez le ofreció la presidencia del Senado, y algunos de los sanchistas más destacados de Andalucía intentaron convencerla para que diese un paso al lado y favoreciese un congreso de unidad. Díaz persistió en su empeño y al último que dijo que no fue a José Luis Ábalos en una visita que realizó a Sevilla. A partir de entonces, la ex presidenta comenzó una gira por toda la comunidad.

Los críticos de Susana Díaz son los sanchistas más buena parte de los apoyos que ella había tenido hasta la derrota electoral. La primera dirección que solicitó el adelantamiento de primarias fue la de Jaén, con lo que inició un proceso al que se han sumado Cádiz, Granada y Huelva, que es una gestora. La mayor parte de la de Málaga también estaba con este adelantamiento, al que se habían opuesto las de Sevilla, Almería y Córdoba.

La razón por la que Ferraz ha preferido las primarias a esperar al congreso regional, que será en diciembre, es la posibilidad de un adelanto electoral, pero también que así evita que Juan Espadas, que es su candidato, se vea obligado a negociar en cada provincia los conflictos internos del partido en cada territorio.