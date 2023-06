Espadas reclama al PP que "no vete" la comparecencia de Delibes en el Parlamento

El líder del PSOE-A, Juan Espadas, reclama al PP que no "vete" la opinión del presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, y que apoye la petición de los socialistas han realizado para que el biólogo comparezca en la comisión de Medio Ambiente para informar sobre la situación y amenazas del Parque Nacional.

El Grupo Socialista plantea esta comparecencia en la comisión parlamentaria de Medio Ambiente después de la polémica que ha surgido porque Delibes no forme parte del listado de comparecientes que aprobaron PP y Vox para tramitar la ley de regadíos de Doñana.

El líder de los socialistas andaluces considera que "en un asunto tan importante como Doñana no se puede vetar la opinión del presidente del Consejo de Participación" y expone que el Parlamento "ha sido siempre la casa del diálogo y los acuerdos por el bien de Andalucía".

El Grupo Socialista solicitará la comparecencia en comisión parlamentaria de Delibes para que informe sobre el "cumplimiento de las normas que afecten al espacio natural de Doñana, conforme a los artículos 7 y 8 del decreto 24/2007 de 30 de enero, por el que se declara el espacio natural de Sierra Nevada y se regulan los órganos de gestión y participación de los espacios naturales de Doñana y de Sierra Nevada".

Para solicitar esta comparecencia de Delibes, el PSOE-A se acoge al artículo 44.1 2º del Reglamento del Parlamento, que establece que las comisiones parlamentarias podrán "requerir la presencia ante ellas de los miembros del Consejo de Gobierno, así como de los presidentes de los consejos de administración, consejeros delegados, administradores, directores generales, gerentes y otros cargos equivalentes de los organismos autónomos, instituciones y empresas de la Junta, así como de los consorcios, fundaciones y demás entidades con personalidad jurídica propia distintas de los anteriores, en los que sea mayoritaria la representación o participación directa,cualquiera que sea su forma, de la Junta para que informe acerca de los extremos sobre los que fueran consultados".

Delibes expresó que le "entristece" haber sido excluido de las comparecencias, “pero no tanto por mí, porque mi opinión es sobradamente conocida, sino por lo que transmite”, aclaró, al tiempo que lo consideró "una falta de respeto" a este órgano. "No olvidemos es un órgano dependiente de la Junta de Andalucía que debe informar sobre cualquier actuación que afecte al agua superficial o subterránea en Doñana; por otro lado, me suena un intento de minimizar las voces discrepantes", afirmó.