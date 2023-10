Juan Espadas critica al PP el "uso partidista" del Senado para "boicotear" la investidura de Pedro Sánchez

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha criticado este viernes el "uso partidista" que, en su opinión, ha ejercido el PP del Senado y, más concretamente, de su Comisión General de Comunidades Autónomas (CCAA), para "boicotear" el proceso para la investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, tras lo que ha insistido en que "no todo vale".

Espadas, que intervino en dicho debate como portavoz del Grupo Socialista en esa comisión, ha criticado "hasta dónde está dispuesto a llegar el Partido Popular, que confunde una estrategia política, de partido, con la lealtad y con el peso de las instituciones y la importancia que tiene en la sociedad la credibilidad de las mismas".

En esa línea, el líder del PSOE-A ha lamentado al PP que utilizase la comisión "más importante que tiene el Senado" para "interferir, boicotear un proceso" como el de la investidura de "un candidato cuya oportunidad se la da el Rey para que busque los apoyos y llegue a un acuerdo y alcance la posibilidad de obtener la Presidencia del Gobierno", según ha abundado.

Espadas ha subrayado que el PP "tuvo esa misma oportunidad" para que su candidato, Alberto Núñez Feijóo, fuera investido "hace tan sólo unas semanas", pero "no consiguió los apoyos", según ha recordado Espadas, que ha insistido en recriminar al PP que hayan decidido "boicotear por todos los medios posibles ese debate de investidura" de Sánchez "ahora también utilizando el Senado y la Comisión General de Comunidades Autónomas".

"Es muy grave", ha aseverado Juan Espadas que ha asegurado que "no todo vale, porque la credibilidad de las instituciones está en juego", tras lo que ha subrayado que lo que trasladó en su intervención de este jueves en dicha comisión del Senado es que desde el PSOE "tenemos muy claro es que somos el partido que en este país más tiempo ha gobernado, y que, por tanto, hemos sido siempre, y lo vamos a seguir siendo, los garantes de la unidad, de la pluralidad en España, y de la constitucionalidad de todo lo que se haga en España".

"Y, por supuesto, como siempre, de nuevo seremos un ejemplo de que para gobernar este país primero hay que entenderlo, y hay que entender que este país lo conforman muchos territorios con singularidades, con diversidad, pero que los socialistas queremos que conformen un proyecto común, y ese proyecto común se hace dialogando, buscando la capacidad para construir, no para derogar, no para destruir, y eso sí, teniendo claro que en España cabemos todos, no sólo los que piensen como nosotros y excluyendo a los que no piensan como nosotros", ha argumentado Juan Espadas.