Espadas se muestra dispuesto a negociar con PP y Cs los Presupuestos de la Junta

El PSOE tiende la mano al Gobierno andaluz para pactar los Presupuestos de la Junta de 2022. El arranque del curso político empezó a tomar forma ayer en Cádiz con la presencia del secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, para presidir la reunión de los parlamentarios. En una comparecencia previa ante los medios, Espadas también pidió mayor concreción a la Junta de Andalucía sobre el proyecto de los presupuestos de 2022 y la vuelta a la presencialidad de la Atención Primaria, entre otras prioridades.

Espadas solicitó al Ejecutivo de Juanma Moreno que presente un proyecto para 2022 y abra una mesa de negociación con los grupos, donde el PSOE, añadió, es "el único con el que la Junta puede sentarse de manera seria y rigurosa". Los socialistas sostienen que PP y Ciudadanos pueden romper la alianza con Vox porque les tendrán para aprobar las cuentas. Espadas afeó la actitud del ejecutivo andaluz sobre este asunto: "El vicepresidente andaluz, Juan Marín, dice que lo mejor es prorrogar los presupuestos y Moreno Bonilla sólo ofrece un silencio preocupante y culpable".

"Los presupuestos son la principal herramienta para resolver los problemas"

Hasta ahora, ha habido consejeros que han mostrado su preocupación por la falta de acuerdos, pero Marín ha llegado a sostener que, si tienen que aplicar "recortes", no habrá cuentas por parte del Gobierno andaluz. Vox no tiene intención de aprobar las nuevas cuentas d ela Junta, aunque no se ha negado a sentarse a escuchar al Gobierno andaluz. Todos los presupuestos de esta legislatura sí contaban con su apoyo.

Para Espadas, "unos presupuestos no son cualquier propuesta en el Parlamento, son la principal herramienta para resolver los problemas de Andalucía y mi obligación es decir la verdad, hablar de cuentas y no hablar de cuentos".

La queja de Marín se refiere a que en 2022 no habrá, de momento, fondos extraordinarios para el Covid, aunque el Gobierno central ha perdonado a la Junta la devolución de 1.161 millones de euros de la liquidación de hace dos años. Est permitirá que, en realidad, la Junta cuente con más recursos.

El secretario general del PSOE andaluz afirmó que las cuentas públicas de 2021 se han mantenido por las transferencias extraordinarias del Gobierno central, que han permitido "pasar de una caída de ingresos del 6% a tener más de un 8% de ingresos adicionales". "Hemos pasado de una comunidad con déficit, que hubiera podido caer 2,5 puntos en su PIB, la mayor caída de su historia, a tener superávit", precisó, a la par que subrayó que esto se debe a "la apuesta del Gobierno socialista por ayudar a las comunidades en un momento de emergencia social".

Espadas advirtió que no tener Presupuesto para 2022 supone no tener "ni una sola inversión" en Andalucía y no poder cumplir con los compromisos de inversiones programadas para el año que viene, ya que, con un presupuesto prorrogado, recordó, "no se van a poder ejecutar y se tendrán que parar".

"Se le está faltando el respeto y tomando el pelo a los andaluces para seguir especulando sobre lo que políticamente le venga mejor a Moreno o a Marín, y no es lógico que iniciemos septiembre con esa actitud política", lamentó.

Por eso, Espadas puso sobre la mesa en términos de prioridades presupuestarias lo que entiende que son "necesidades urgentes de los andaluces", que serán trasladadas por sus parlamentarios a través de iniciativas y negociaciones en los presupuestos. Entre esas necesidades, el alcalde de la capital hispalense citó la vuelta a la presencialidad en la Atención Primaria y la reducción de listas de espera en el ámbito sanitario.

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, acompañó a Juan Espadas en su comparecencia ante los medios. La también presidenta de la Diputación de Cádiz dijo que espera que la agenda política del nuevo curso venga marcada por el empleo, "por planes necesarios que hasta ahora Moreno Bonilla ha negado a los ayuntamientos de la provincia".

En esa misma línea, García se hizo eco de las demandas de los alcaldes y alcaldesas que reclaman saber cuál va a ser su papel en este comienzo del curso, marcado aún por la pandemia, y si van a seguir afrontando gastos derivados de la crisis sanitaria y asumiendo competencias que no les corresponden sin recibir respaldo financiero por parte de la Junta.

Además, García se congratuló del potente sector turístico gaditano y de los números redondos que se han recuperado este verano, si bien reclamó apoyo para el relanzamiento de la industria, que no pasa por sus mejores momentos. "Tenemos la esperanza de saber que estamos ante un inicio de un curso político que tiene como objetivo la recuperación económica y social de nuestra tierra", aseveró, aunque también expresó su preocupación por "el abandono de la derecha y la dejación de funciones que ha hecho el Gobierno andaluz".