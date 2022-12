Espadas espera que la Mesa del Parlamento acepte sus enmiendas a los Presupuestos

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha manifestado que espera que las enmiendas al presupuesto presentadas este lunes fuera de tiempo "se acepten por la Mesa del Parlamento". En este sentido, ha añadido que espera que "las otras fuerzas políticas" de la Mesa "acepten que estas enmiendas se presenten in voce" durante el debate. Espadas ha explicado que "el Registro del Parlamento cierra diariamente a las 14:00 para todas las enmiendas de todos los proyectos de Ley, y excepcionalmente el Gobierno y la Mesa parece que plantearon que se cerrara dos horas antes".

No obstante, ha asegurado que, tras ver el viernes rechazadas todas las enmiendas que habían presentado, "hoy no esperábamos gran cosa registrándolas de nuevo, pero al menos que se hubieran podido debatir en el Pleno". En este sentido, ha señalado que si la Mesa del Parlamento acuerda que se presenten in voce, "sería posible".

"Más allá del registro de las enmiendas, lo que no queremos es engañar a los andaluces. Nuestras enmiendas se rechazaron todas ellas menos una, que fue la que aceptó el Gobierno, por lo que está claro que la voluntad es nula, tanto para el diálogo como para el acuerdo", ha manifestado Espadas, que ha añadido que "está claro que Juanma Moreno ha aplicado su mayoría absoluta como ya imaginábamos, con un gran rodillo y sin escuchar a nadie".