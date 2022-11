Espadas pide a la Junta más promoción de vivienda asequible y ayudas a la hipoteca

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha pedido al Gobierno andaluz que ponga en marcha "medidas de apoyo transitorias y eventuales" para hacer frente a la subida de precios, que pasen por la promoción de viviendas a precio asequible y ayudas a la hipoteca. El socialista ve "lógico" que, en un momento de escalada de precios y aumento de los alquileres, la Junta de Andalucía incluya partidas propias en sus presupuestos para la creación de vivienda, algo que "no tiene", y que lo haga en colaboración con los ayuntamientos, ha pedido.

Además, ante la subida de los tipos de interés que afecta a las hipotecas de interés variable, ha planteado una deducción de hasta 300 euros en la declaración de la renta para las familias con rentas inferiores a los 40.000 euros; una medida "muy concreta, que estaría dentro del tramos autonómico del IRPF y, por tanto, podría llevar a cabo la Junta dentro de sus competencias".

Espadas ha defendido que el proyecto del PSOE apuesta por la vivienda "como elemento central de su modelo de ciudad", respondiendo a las necesidades presentes y futuras de los ciudadanos con "una oferta real" de vivienda asequible y el aprovechamiento de los fondos europeos para la rehabilitación y mejora de la calidad de las mismas. Frente a ello, ha lamentado que el PP "siempre se olvida de la vivienda y en particular de aquellos que más necesitan una. La vivienda no solo puede ser un negocio inmobiliario, tiene que ser también la respuesta y solución a un problema y demanda social urgente e imprescindible que en muchos casos está haciendo que muchos jóvenes no puedan independizarse o vivir donde quieren, sino solo donde pueden pagar".

En este sentido, ha puesto como ejemplo Málaga, donde "el precio del alquiler está por la nubes", algo que ha achacado, entre otros, al crecimiento de la vivienda turística "que acaba desplazando a los vecinos y subiendo los precios", y ahí es donde ha apostado por intervenir en el mercado de los alquileres siguiendo el modelo del Gobierno central y poder limitar la subida del precio en relación con el IPC.

"Pero la clave fundamental, lo que verdaderamente regula el mercado es claramente hacer oferta de vivienda a precio asequible", ha indicado Espadas, quien ha dicho que para ello se necesita "voluntad política" de los ayuntamientos y "colaboración imprescindible" de la Junta de Andalucía. Por ello, ha pedido un acuerdo entre ambos para destinar más recursos a la promoción de vivienda a un precio asequible.

Por último, ha indicado que "hay recursos económicos y capacidad de inversión" para poner en marcha proyectos de rehabilitación de vivienda, para que sean de "más calidad, más sostenibles y eficientes", y ha apostado por invertir en las energías renovables.