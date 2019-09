Juan Espadas reclama a la Junta "un mando único que lidere las competencias" en la listeriosis

El alcalde Juan Espadas ha comparecido para defender la labor del Ayuntamiento que preside en la gestión del brote de listeriosis causadio por la carne mechada contaminada de la empresa Magrudis. Espadas, que reclama a la Junta "un mando único que lidere las competencias", culpa a la empresa de las infecciones, pues se acogió al "sistema de autocontrol", le reprocha que "ocultara información a los inspectores de la Junta y el Ayuntamiento".

El alcalde ha querido dejar muy claro que el protagonismo y el liderazgo de la gestión recae sobre la administración autonómica. En este sentido, el resto de instituciones que tienen el deber de colaborar o con competencias en el asunto tienen que ponerse a las órdenes "y a lo que mande" dicha administración. Es lo que, según Espadas, se ha hecho desde el Ayuntamiento hispalense con "el respeto más escrupuloso"

No obstante, Espadas no ha dejado pasar la ocasión para reprochar de nuevo al Gobierno andaluz que haya criticado al Consistorio en este asunto: "Nos parece grave e inaceptable la crítica a nosotros". Espadas recuerda que los técnicos de ambas instituciones trabajan codo a codo y, por tanto, "no tiene sentido que nos ocultemos información". Por ello, asegura que la Junta "no ha informado bien a los ciudadanos" y "se ha hecho dudar a la gente sobre los controles".

El alcalde ha vuelto a hacer hincapié en que el Ayuntamiento mantendrá "lealtad institucional absoluta y cooperación" porque "lo principal es la atención a la crisis". Y añade que "nuestro papel no consiste en hacer declaraciones paralelas". Por último, tiende la mano a Juanma Moreno para "hablar seriamente y con rigor sobre este asunto".