Espadas activa su salida de la Alcaldía y gestiona ya su desembarco en el Senado

Después de varias semanas de impasse, Juan Espadas da un nuevo paso en su carrera por presidir la Junta de Andalucía y activa una hoja de ruta que había frenado para sorpresa de todos, dentro y fuera de su partido. Su salida del Ayuntamiento de Sevilla y su desembarco en el Senado, tribuna institucional desde la que hará ahora política, se resolverán en la próxima semana.

De momento, la única fecha validada es la de su llegada a la Cámara Alta, un proceso que será automático una vez que el Parlamento de Andalucía designe en Pleno el próximo miércoles 15 de diciembre a Espadas para ocupar uno de los tres escaños de designación autonómica que le corresponden al partido. Uno ya fue ocupado por Susana Díaz y los otros dos han sido reservados para el alcalde de Sevilla y el de Maracena, el nuevo secretario de Organización del PSOE andaluz, Noel López. En concreto, Espadas releva a Miguel Ángel Vázquez, que ya ha renunciado formalmente. Un paso que era necesario para que el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz iniciara ayer mismo este traspaso en la Cámara Alta presentando formalmente toda la documentación necesaria.

Los plazos se han ajustado al máximo, retrasados por la necesidad de que el PSOE amarrase en el Ayuntamiento de Sevilla, pues gobierna en minoría, un acuerdo para aprobar las cuentas municipales para 2022. Éste era un compromiso adquirido por el propio Espadas y al que había condicionado la fecha de su abandono como alcalde.

El pleno donde se aprobarán los presupuestos municipales se celebrará el lunes 13 de diciembre y, una vez concluido, el alcalde informará sobre su hoja de ruta y los plazos concretos para el nombramiento de su sucesor, que será el concejal Antonio Muñoz. Un relevo consumado desde hace ya semanas, las que hace que este edil cuenta con una agenda diferente, diversificada y que le ha permitido irrumpir poco a poco en territorios que hasta ahora no había frecuentado. En definitiva, redondeando un perfil de alcalde con el que culminará el mandato, de corte continuista pero con un estilo propio.

Por ello, se calcula que la salida y señalamiento público de Muñoz no se retrasará más y que se producirá la semana que viene. El cambio en la Alcaldía será efectivo antes de que concluya el año, pues se necesitarán al menos dos semanas para oficializar estos pasos.

Todo esto entra dentro de los plazos que se habían calculado como razonables y que se fijaron cuando el temor a un posible adelanto electoral en Andalucía se hizo más patente, después del verano. No obstante, Espadas se precipitó al anunciar, al término del congreso del PSOE andaluz de primeros de noviembre que lo confirmó como líder de los socialistas en la región, que desvelaría “en unos días” su hoja de ruta. Un anuncio que, tras varios amagos, no se produjo y que ha dado pie a todo tipo de especulaciones. Situación que le han afeado a Espadas incluso dentro de su partido y que, sin duda, ha tensionado el clima municipal. De hecho, ha alimentado una carrera interna que ha ido generando ruido y ha contribuido a fabricar una maraña para nadie beneficiosa.

Tal vez ésta es una de las causas por las que Espadas decidió frenar su plan, convencido de la inoportunidad de mezclar los asuntos orgánicos y que sólo le atañen a su partido y a él mismo con los municipales. Más en un momento en el que su agenda de partido ha ido creciendo en detrimento de la institucional.

Y ello ha retrasado también su salto al Senado, que se había previsto para mediados de noviembre, tal y como apuntó este periódico. De no ser ahora, Espadas no sería senador hasta febrero, pues enero es inhábil en las cámaras y ya no habría otra oportunidad para que fuera designado. El cargo le aporta un rol institucional y también un salario que, en este caso, no saldrá de las arcas del partido para el que hará campaña. Un cometido al que centrará a partir de la semana que viene todos sus esfuerzos.