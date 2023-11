Equipo de gobierno defiende "gran presupuesto" de 2024, que oposición tacha de "continuista", "estafa e irreal"

El proyecto de presupuesto del Ayuntamiento de Málaga de 2024 ha centrado parte del pleno del Consistorio de este jueves tras una moción urgente presentada por el PSOE, que no ha salido adelante, y en cuyo debate los grupos de la oposición han criticado las cuentas, que han tachado de "continuistas", "estafa a los malagueños" e "irreal"; mientras que el equipo de gobierno ha defendido "un gran presupuesto".

Así, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha criticado a un PP "atragantado de mayoría absoluta", que "no se ha acercado a la oposición" para elaborar las cuentas. Además, ha lamentado la "imposición de De la Torre absolutista, de aprovechar la mayoría absoluta para hacer lo que les da la gana".

Ha insistido en que "este presupuesto es una estafa para los malagueños, a quienes se fríe a impuestos y se les obliga a irse por falta de vivienda". "Es un salto de fe para creerse el presupuesto", calificándolo de "irreal", y ha advertido de que "antes de aprobarlo ya saben que no lo van a cumplir".

Pérez ha lamentado que "no da respuesta" a los demandantes de VPO, ni a las necesidades de la gente joven, ni se acaba con los problemas de los barrios, entre otros, y ha advertido de que si suben es "porque aumentan las transferencias del Estado".

Por su parte, la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha dicho que la propuesta de presupuesto del equipo de gobierno es "un poco yo me lo guiso, yo me lo como", lamentado que no han consultado con la oposición pero también "se han olvido de los vecinos"."Son unos presupuestos que constatan que los barrios e inversión social no es una prioridad" y "lo que se engordan es el gasto superfluo". Por tanto, ha dicho, es un presupuesto "irreal, es hacer propaganda pura y dura".

Por último, la concejala de Vox Yolanda Gómez ha calificado las cuentas de "continuistas, en el sentido de que se continua con la falta de inversión en la ciudad"; son "despilfarradores", y "continúan con una falta de dotación presupuestaria para los barrios"."ES UN GRAN PRESUPUESTO, CRECEN TODOS LOS EJES"

El concejal delegado de Economía, Hacienda y Fondos de la UE, Carlos Conde, se ha mostrado sorprendido de que se adelante el debate del presupuesto cuando hay un pleno programado a mediados de diciembre para hablar de ello.

Ha calificado al portavoz del PSOE de "mal estudiante" porque ha presentado la moción cuando solo han transcurrido "12 horas" desde que lo tienen: "La verdad me deja atónito esa celeridad en un estudio de un documento presupuestario", añadiendo que, o bien, la moción la tenían preparada y "tiene sus conclusiones fruto del 'no es no'" o "lo han leído de forma salpicada"."No es serio esta moción que prefija su postura sin tener el más mínimo rigor. Casi diría haciendo una enmienda a la totalidad", ha señalado Conde, que ha defendido "el gran presupuesto, el más alto de la historia de este Ayuntamiento, con 1.068 millones de euros, donde crecen todas las partidas, todos los ejes, incluso aquellos que tozudamente se empeñan en afearnos, aunque con escaso éxito, porque no se ha leído el documento". "Estudien el documento", ha sostenido, valorando, además, la "moderación fiscal".

Por último, ha señalado que la moción "suena a eso, a oportunista, a chufla y a no querer ver más allá", ha afeado. "Espero que cuando ustedes hagan su trabajo, porque si no lo hacen volverán a suspender dentro de cuatro años, y se lean el documento presupuestario podremos venir aquí con el tiempo necesario y suficiente para, con rigor, estar de acuerdo de que estamos ante un documento presupuestario que resuelve muchas de las cuestiones que demandan los ciudadanos", ha concluido.

VIVIENDA

Por otro lado, con enmiendas ha salido adelante puntos de la moción relativa al impulso de medidas que faciliten el acceso a la vivienda en la ciudad de Málaga, tras propuesta de Con Málaga.

El viceportavoz de Con Málaga, Nicolas Sguiglia, ha aludido al informe municipal sobre el alquiler en la capital presentado la semana pasada. "No se han molestado en cruzar los datos reales de la oferta en el mercado para que no se le empañara su informe. Díganos donde se encuentran ese 65% de alquileres entre 300 y 700 euros porque va a provocar una mudanza masiva en la ciudad", ha dicho.

Sguiglia ha lamentado que el regidor "actúa más como comercial que analizando a fondo los problemas que tiene nuestro municipio" y ha pedido que se avance "en las políticas publicas para que se garantice" la vivienda en la ciudad. También desde el PSOE, la concejala María del Carmen Martín ha advertido del "problema" de la vivienda.

Por su parte, el concejal delegado de Vivienda, Francisco Pomares, ha defendido, frente a las críticas, el estudio municipal sobre precios del alquiler y ha dicho que hay diferencia de precios de las diferentes zonas de la ciudad. También ha valorado la gestión del equipo de gobierno en materia de vivienda.

Ha advertido de que "en todas las grandes ciudades es difícil encontrar vivienda alquiler, pero no por el precio, tienes que pasar un casting", ha advertido.

Por otro lado, también ha salido adelante la moción urgente de Vox en relación con Guadalmar y ha sido en el debate de esta iniciativa cuando se ha caldeado el ambiente después de que el PSOE se haya negado a participar en mociones de Vox en este pleno porque "en política no todo vale".

Entre las razones que ha argumentado Pérez están "la falta de respeto de un partido político que está alentando a personas de extrema derecha a acercarse a las sedes del PSOE, a proferir insultos fascistas y sobre todo a atentar contra los dirigentes del PSOE", ha señalado, añadiendo que "los discursos de odio que calan en la sociedad son muy peligrosos". "No vamos, en este caso, a permitir el blanqueamiento de un partido político de extrema derecha que lo único que hace es sembrar el odio en España", ha concluido.

Tras ello, el portavoz municipal de Vox, Antonio Alcázar, ha aludido a las palabras de Pérez y ha señalado que "eso demuestra el tipo de partido que es --el PSOE-- de extrema mentira, de extrema corrupción y por qué no decirlo, de extrema delincuencia". Tras el revuelo, el alcalde ha preguntado al portavoz de Vox si quería mantener la declaración o retirar las palabras finales, momento que Alcázar ha señalado que "mantengo lo que es un partido de extrema corrupción, porque eso lo mantengo, a las pruebas me remito, y un partido de la extrema mentira", retirando lo demás.

Ha continuación para seguir con el debate le tocaba el turno de Morillas que, antes de seguir, ha querido dejar constancia de que es "intolerable" que un grupo que se siente en el salón de plenos "haga declaraciones como la que acaba de hacer Alcázar. Es intolerable y tiene que haber una condena unánime de todos los grupos frente al fascismo, porque lo que se sienta aquí es fascismo", algo respondido por Vox, que ha dicho que "no voy admitir la palabra fascismo". De la Torre ha vuelto a pedir silencio y "guardar la calma", continuando así el debate tras este momento.

Por otro lado, ha sido aprobada la moción del PP relativa al "bloqueo" de la Dirección General de Carreteras del Estado; y la de competencias de la Policía Local; así como la del PSOE en relación con el taxi para personas con movilidad reducida.

Por contra, no han salido adelante la iniciativa de Con Málaga para el impulso de una campaña municipal de solidaridad para recaudar fondos destinados a la ayuda humanitaria para la población civil palestina; ni la de "sobrecostes" del aparcamiento de Pío Baroja, previsión de construcción de nuevos aparcamientos y gestión del servicio de aparcamiento regulado; como tampoco la del PSOE sobre la sanidad pública.

El pleno también ha debatido mociones sobre el planeamiento urbanístico para la planificación de movilidad urbana y la agilización del proyecto final del Wizink Center, que han sido aprobadas.