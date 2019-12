Juan Marín (Sanlúcar 1962) lleva un año como vicepresidente de la Junta. Al frente de Ciudadanos ha visto cómo ese partido pasó de ser el segundo en Andalucía en las elecciones generales de abril de 2019 a hundirse a un quinto lugar.

-¿Inés Arrimadas será capaz de sacar a Ciudadanos del sumidero electoral? ¿Es la solución?

-Es la persona que puede liderar esa recuperación de un electorado que el 10 de noviembre nos retiró el apoyo, pero no sólo ella, tiene que contar con un equipo de hombres y mujeres que busquen a ese electorado de centro que en el pasado mes de abril confiaron en un proyecto político y que se fue hasta dejarnos en el Congreso con una representación alarmante.

-¿Qué sucedió para que os dejasen los centristas?

-Hubo un cúmulo de situaciones que no supimos ni explicar bien ni comunicar. No compartíamos un proyecto con el señor Sánchez, pero después le tendimos la mano para que no se repitiesen las elecciones. Y en esas elecciones no fuimos capaces de movilizar a nuestro electorado.

-¿Pero por qué deja Ciudadanos el electorado de centro?

-No creo que lo haya dejado, sino que no ha votado. Los resultados que vamos teniendo nos indican que casi 1,5 millones de nuestros votantes se fueron a la abstención. Hay que volver a movilizar, a ilusionar y a transmitir bien los mensajes.

-¿Ciudadanos corre el riesgo de extinguirse?

-No, en absoluto, eso es lo que quisieran algunos. Ciudadanos está fuerte, y prueba de ello es que gobernamos para 20 millones de españoles en cuatro comunidades autónomas, en ciudades como Granada y Jaén, pero es verdad que nos hemos quedado con 10 diputados en las elecciones generales. Tenemos que cambiar el ciclo de nuestra formación política después de la dimisión de Albert Rivera, pero Ciudadanos hay para rato.

-En la sesión de constitución del Congreso, una maniobra de Vox, o una falta de acuerdo de Vox con el PP, provocó que Ciudadanos se quedase sin representación en la Mesa de la Cámara. ¿Hay guerra declarada de Vox hacia Ciudadanos?

-Bueno, lo que ha hecho el PSOE, porque también lo podía haber evitado, es dejar un espacio abierto para que otra fuerza política se sentase. Y han montado una estrategia para dejar fuera a un grupo que, incluso, se ha ofrecido al señor Sánchez para que pudiese formar un Gobierno con la abstención de Ciudadanos y del PP, y no dejar a este país en manos de populistas e independentistas. Y, lejos de eso, ha intentado hacernos desaparecer. Si se fija en Andalucía, en el Parlamento, no lo hicimos así, ofrecimos un espacio a todas las fuerzas políticas. Y todos tiene voz y voto, proporcionalmente claro.

-¿Salva, por tanto, a Vox de lo sucedido en el Congreso?

-No, no salvo a nadie, pero lo que está claro es que el PSOE lo podía haber hecho de un modo muy fácil. Lo hicimos en Andalucía y todos están en la Mesa, en los órganos de extracción parlamentaria, consejo de la RTVA, Cámara de Cuentas... Eso es democracia. Por encima de la norma, están los valores democráticos.

-No teme que ese mal rollo entre Vox y PP o entre diputados de Ciudadanos y de Vox se extiendan a Andalucía.

-No, nosotros estamos por encima de eso. Entiendo las maniobras políticas que otros partidos puedan realizar en otras instituciones, pero no nos implica. Ciudadanos gobierna en el Ayuntamiento de Jaén, estoy con el alcalde de Jaén, gobernamos con el PSOE y no está en riesgo porque en Granada gobernamos con el PP.

-¿La propuesta de Inés Arrimadas sigue vigente? Me refiero a la de abstenerse ante la investidura de Pedro Sánchez para que no gobierne con Unidas Podemos y con ERC. ¿Es serio el ofrecimiento?

-Va, completamente, en serio, y creo que lo comparten la inmensa mayoría de los españoles y muchos votantes socialistas. Ya han hablado personas importantes del PSOE, pero creo que son mayoría los electores que preferirían un Gobierno de Sánchez con la abstención de PP y de Ciudadanos y sin populistas ni independentistas. Y con una serie de reformas que necesita este país, por supuesto. Pero el señor Sánchez no entra en razón.

-¿Ha hablado de esto con sus socios del PP en Andalucía?

-A nivel andaluz, sí, en algunas ocasiones y creo que hay esa sintonía, pero tampoco puedo decidir por parte de Pablo Casado. Pero hay sintonía en Andalucía y creo que lo comparten miles de votantes del PP. Lo que espero es que sea posible, porque es muy grave que ERC haya planteado la amnistía y un referéndum que llevará a una situación mucho más complicada que la que hoy se vive en Cataluña. Esto exige una reflexión, y sería bueno no ponerse en manos de estas personas que quieren romper el país. Hay una mayoría suficiente de 221 escaños para poderlo hacer, un Gobierno de Sánchez sin populistas ni independentistas, pero con reformas.

-¿Hay dentro de Ciudadanos en el Gobierno hay distintas sensibilidades? Hay quien sostiene que unos están más con Fran Hervías y que usted va más con Arrimadas

-Bueno, Fran Hervías no está en el Consejo de Gobierno.

-Rocío Ruiz, consejera de Igualdad, sí.

-Rocío Ruiz, como yo, como Rocío Blanco, Rogelio Velasco y Javier Imbroda somos consejeros y formamos un solo equipo. Dentro de un partido democrático puede haber distintas sensibilidades, libertad de opinión, pero lo importante es que hay una voluntad clara de estar con el nuevo equipo. Entiendo que se especule sobre ello, pero Ciudadanos ha sido siempre democrático y participativo. Pero no hay ninguna división.

-Usted ha pedido la dimisión de Susana Díaz después de conocer la sentencia del caso ERE, pero usted se conformó en otro momento con las dimisiones de Chaves y de Griñán. Y apoyó la investidura de Díaz.

-Aquello no tuvo que ver con lo que ahora se ha producido. Había una imputación de dos ex presidentes de la Junta, eran representantes en el Congreso y en el Senado del PSOE; queríamos, y de ahí las dimisiones, que fuesen juzgados en los tribunales ordinarios como cualquier otra persona. Y ahora hay una sentencia que condena a gobiernos del PSOE por su gestión y por robar a los parados andaluces la posibilidad de formarse. Afecta al pasado, al presente y al futuro del PSOE. Y la señora Díaz no ha sabido explicar por qué retiró a la Junta de esta causa. ¿Por qué no exigió las fianzas a esas personas que no han sido condenadas? Porque, además, pidió, ella personalmente, el archivo de la causa. Y también puso la mano en el fuego por los ex presidentes y se quemó. Todo esto son motivos suficientes para que asuma su responsabilidad, porque ella sigue siendo la secretaria general del PSOE andaluz.

-Susana Díaz responde que la Junta se retiró de esa causa para seguir, como acusación, en las piezas separadas. Y reclamar el dinero.

-Ya, y hemos visto cómo el señor Antonio Fernández, por ejemplo, se libró de una fianza de 804 millones de euros, que hoy se podían estar cobrando parte de esas fianzas impuestas. Pero si no lo hubiera hecho, hoy estarían todos entrando en la cárcel porque no hubiesen podido avalar esas cantidades, y creo que ése es el motivo de que la señora Díaz retirara a la Junta.

-¿Cree que ésa es la razón?

-Por eso o por una estrategia o una trama que se había puesto en marcha en esta comunidad autónoma hace tiempo. Ahora acaba de aparecer un documento que, durante el mandato de Susana Díaz, no se encontró. En este sentido, me siento muy decepcionado, lo digo en el plan personal, porque pensé que la señora Díaz se había creído eso de regenerar las instituciones una vez que acordó con Ciudadanos ciertas reformas. Pero si esta documentación fue requerida por los juzgados, se debía haber entregado. Y es terrible que el 21 de enero, un sólo día antes de la toma de posesión del nuevo Gobierno, casualmente, aparece ese expediente. Cuando hemos visto que la ratificación de la subvención, de más de 1.000 millones de pesetas, vino de parte de un Consejo de Gobierno donde estaba la actual vicepresidenta del Gobierno del señor Sánchez comenzamos a temer que ésa podía ser una de las razones. El mismo día después, el 23 de enero, lo pusimos en manos de la Fiscalía, tardamos un solo día. Esas personas del Consejo también tendrán responsabilidades porque adoptaron la decisión sin los informes preceptivos para dar una ayuda a una empresa de Jaén.

-Si tuviese que ponerle nota a las relaciones de Ciudadanos y el PP en Andalucía...

-Un sobresaliente, la verdad. Hay mucha sintonía, trabajamos como un solo Gobierno y, cuando no estamos de acuerdo, todos los lunes por la tarde mantenemos una reunión con el señor Bendodo y yo, y lo analizamos. Lo mismo que hice en su tiempo con Manuel Jiménez Barrios.

-¿Sus relaciones con Bendodo son tan buenas como aparentan?

-Igual que las que mantuve, y mantengo, con Jiménez Barrios. Soy una persona fácil de llevar, me gusta el diálogo, pero sobre todo la lealtad. Cuando se rompe la lealtad, me provoca tristeza, no entiendo cómo puede decirme sí y es no.

-Se refiere a Susana Díaz.

-Sí, por eso no es posible que ahora me fíe de ella.

-¿Durará cuatro años esta legislatura?

-Sin duda.

-Restan tres años. Su Consejería tiene el encargo de coordinar la racionalización del sector instrumental de la Junta. ¿La veremos en esta legislatura? Porque, de momento, han eliminado entes que ya no tenían actividad.

-Eso también es necesario, pero es una parte nada más. Llevamos casi seis meses desde la Consejería de Regeneración en ello. Cuando se vea, se comprobará que esto va más allá de la extinción de algunos entes. Pero hay que buscar la eficacia en los servicios públicos, y esto implica cambios de normas, que haya movilidad de trabajo entre las consejerías y esto se irá viendo en 2020. Necesitamos una administración del siglo XXI y es que es del siglo XIX.