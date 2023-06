Encuentran los cadáveres de dos inmigrantes en la costa de Adra

La Guardia Civil investiga el hallazgo de los cadáveres de dos inmigrantes muertos en la costa de Adra (Almería) después de la llegada a primera hora de la mañana de este viernes de dos pateras a esta zona.

Fuentes de la investigación han indicado a Efe que en dichas embarcaciones, además de los inmigrantes que han sido hallados sin vida, navegaban otras 125 personas que zarparon presuntamente desde la costa de Marruecos.

Según precisaron las fuentes consultadas, durante los últimos tres días se ha producido una pequeña "oleada" de pateras en el municipio abderitano, que ha provocado que la Comandancia de Almería pida refuerzos a la de Granada.

Esto último ha sido apuntado también a EFE por el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Almería, Víctor Vega, quien ha asegurado que los guardias de la provincia están "desbordados" y el auxilio que se puede prestar por mar es "limitado". Ha incidido en que Almería continúa sin tener un Centro de Internamiento de Inmigrantes (CIE) ni "un modelo policial en condiciones" a pesar de ser el "punto de la península que más inmigración soporta".

"El Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) no es capaz de absorber a 125 personas. En los últimos años no sólo no se ha hecho nada, sino que la situación es cada vez peor", ha incidido Vega.