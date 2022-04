La periodista Elisa Beni ironiza sobre Elías Bendodo: "Viene de Andalucía, pero a nivel nacional hay gente que estudia"

"Viene de Andalucía, pero a nivel nacional hay gente que estudia". El comentario de Elisa Beni sobre una rueda de prensa de Elías Bendodo la primera del malagueño como flamante número tres del PP nacional, ha provocado las críticas, sobre todo, de políticas que están en las antípodas ideológicas del también portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia.

La periodista y tertuliana, en el programa Mas Vale Tarde que emite La Sexta, reaccionó así a unas palabras de Bendodo sobre el presidente francés Emmanuel Macron y la similitud que, según el malagueño, hay entre el partido del político galo y el PP de Alberto Núñez Feijóo. Beni quiso restar valor a la comparación cargando contra Bendodo, lo que generó indignación en la portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto.

En Andalucía tampoco cuelan estas ocurrencias del PP o de quien sean. No hacía falta tirar de topicazos manidos, carentes de gracia y sobrados de mal gusto. pic.twitter.com/ygf3JEyE3i — Inmaculada Nieto 🔻 (@InmaNietoC) April 11, 2022

"No hace falta tirar de topicazos manidos, carentes de gracia y sobrados de mal gusto", dijo la dirigente izquierdista en la red social. También en Twitter, Beni intentó zafarse de la polémica explicando que se refería a que Bendodo procede de la política local. Y usó como argumento que estuvo casada con un andaluz 14 años cuando le recriminaron el comentario.

Después fue Teresa Rodríguez quien le afeó el comentario por su "actitud de superioridad". "Basta ya de Andalufobia", añadió Rodríguez en su tuit, al que ha contestado la propia Elisa Beni, que admite no le salió "la mejor frase de mi vida", pero rechaza disculparse porque "no hay ofensa". "¿Y qué propones? Que me latigue en público? Salgo de penitente? Soy atea", se defiende en conversación con la líder de Adelante Andalucía.

"Viene de Andalucía, pero a nivel nacional hay gente que estudia".Mantengo enormes diferencias ideológicas con @eliasbendodo, pero ninguna me impide sentir rechazo por este tipo de actitudes de superioridad. Confío en que se pidan disculpas. Basta ya de andalufobia. pic.twitter.com/9UFXDUVe41 — Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) April 12, 2022

Rodríguez, que también señala su distancia de Bendodo, se queja porque las frases de Beni son, a su juicio, la reproducción de un estereotipo que se viene repitiendo con los políticos andaluces que llegan al ámbito nacional, como Susana Díaz o María Jesús Montero. También hay precedentes de críticas a los andaluces por parte de dirigentes del nacionalismo catalán, como Josep Antoni Duran i Lleida o la ex consejera Dolors Bassa. Incluso en el seno del PP se produjeron comentarios peyorativos, como le ocurrió a Ana Mato, que dijo que "los niños andaluces son prácticamente analfabetos y sabemos que los de La Rioja son los que más saben".

El propio Bendodo se ha pronuciado al respecto este martes al afirmar que "las declaraciones califican a las personas", pero sí ha querido ensalzar su paso por la política local, algo "recomendable" porque ser concejal "te permite conocer los problemas de la gente".