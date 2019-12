Elías Bendodo, el narrador de David que venció a Goliat

Cuentan que Goliat medía 2,90 metros. Y que David era un joven pastorcillo armado de valor. El PSOE era Goliat con 37 años de experiencia en el Gobierno andaluz. Y el PP era el eterno adolescente nunca preparado para alcanzar una posición preeminente. Hasta que llegó el 2 de diciembre del año pasado, cuando al PP le salieron las cuentas. ¿Cuántos creían en la carambola de la suma de los diputados de tres partidos? Casi nadie, no nos engañemos. Pero ocurrió. Muchísimos socialistas se quedaron en casa. La gestión en la sanidad fue unos de los asuntos en los que el Gobierno de Susana Díaz resultó más desgastado. Bendodo quiso reiterar la cifra de profesionales sanitarios contratados a lo largo de 2019: casi cinco mil. Pero las listas de espera para ser atendido por un especialista o una intervención quirúrgica siguen lastrando un sector fundamental que consume 11.000 de los 38.000 millones de euros del presupuesto de la comunidad más poblada de España.

David venció a Goliat, presumió el consejero de Presidencia tirando de las antiguas escritutas. Y habrá un David victorioso por muchos años, según Bendodo, que dio por hecho que el Ejecutivo de coalición seguirá cuatro años más. Bendodo pone la voz meliflua para referirse a los socios de gobierno de Ciudadanos. Los mima en público y en privado. Demuestra inteligencia y habilidad. Sabe que la política es actuación, teatro, representación, como cada cual prefiera llamarle. Elías (un santo sin cofradía) riega cada día el jardín de sus relaciones con los naranjitos, sobre todo ahora que andan a las gresca los de Andalucía con nada menos que los de Madrid.

Juan Marín, líder de Ciudadanos, presentó a Bendodo en el Foro Joly, lo que reafirma la superioridad con la que se ve el malagueño en el gobierno de coalición. Marín quiere ser más amable que nunca, sonreír más que nunca y trivialidad como nunca sobre las disputas que hay y que habrá en su partido de aquí al mes de marzo en que se celebrará el congreso que designará la nueva Ejecutiva.

Bendodo llenó el aforo. Es el hombre que manda en San Telmo, aunque no quiere ser conocido como el Zarrías del PP. Es el portavoz, el hombre de las pláticas de los martes, el que usa el ariete contra el PSOE, ora sacando papeles ocultos del caso ERE, ora exhibiendo cajas fuertes donde el Ejecutivo anterior habría ocultado documentación clave. Bendodo no quiere ser el malo de la película, ni el motor de la propaganda del Gobierno. En la Junta no manda, dice. Mandaba como presidente de la Diputación de Málaga. Todos bisbisean. Porque todos saben que es quien puede desatascar cualquier asunto. Quien manda de verdad nunca lo dice. Por inteligencia que rima con prudencia. Acaso recurre a las Sagradas Escrituras. Nada como una parábola para decir la verdad.