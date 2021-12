Elías Bendodo desnuda a los andaluces

Dice mi dilecto consejero Elías Bendodo que ha sido más efectivo llamar al personal a vacunarse para poder entrar en los bares que hacerlo para que eviten contagiar a un familiar. Claro. Es que las tabernas en Andalucía son como las instituciones, al igual que ciertos clubes de fútbol o algunos medios de comunicación. Los bares cumplen en muchos casos funciones más allá de dar de comer o de beber. Se puede estar sin entrar quizás en unos grandes almacenes durante un tiempo, pero no en los bares porque corres el riesgo de quedarte fuera de juego. Hay bares de referencia como los hay de cabecera, los hay que son verdaderos refugios, acudideros o prolongaciones del salón de casa. Y no piensen sólo en las grandes capitales o en los establecimientos laureados, sino en los miles de pueblos del Sur de España donde el bar ofrece numerosas prestaciones. De punto de información turístico, de guía para saber a qué hora abre el templo parroquial, que suele ser el principal monumento del pueblo, de pedir indicaciones para saber dónde está tal calle, la farmacia de guardia o el centro de salud.

Con la expresión “el bar del pueblo” está dicho todo en muchísimas localidades de pocos habitantes. Por eso no extraña nada cuanto dice el gran Elías. Distinto es que el TSJA haya tumbado los planes de la Junta al respecto, que lo ha hecho. Pero los andaluces por si acaso corrieron a vacunarse no los fueran a dejar sin entrar en el restaurante para la cena de la empresa, que es la principal cita social de mucha gente en todo el año. ¿Vergonzoso? No, sencillamente revelador sobre el verdadero orden de prioridades que opera en nuestras cabezas. No es el único ejemplo. En agosto no nos quejamos del precio de los espetos o de la ración de sardinas, pero sí cuando llega a factura de los libros del colegio.

En una ocasión reciente me contaba un taxista las penurias económicas que sufría, pero de pronto me dijo que había pedido un préstamo de seis mil euros para la primera comunión de la niña. “Pa que no le falte de ná, que un día es un día”. Tal vez forma parte de nuestra manera de ser el ejercicio de una suerte de escapismo de corto alcance, como es perdernos en un bar o gastarnos lo que no tenemos en una fiesta. Es la cultura del día a día, la apuesta por el placer inmediato aunque sea breve y tenga consecuencias. Somos así. A lo mejor es el efecto de tener tan buen clima, demasiadas horas de luz solar y pocos días de lluvia. Somos los andaluces que vivimos cómo el mundo se paró en marzo de 2020 y todos los bares echaron la persiana. Eso deja secuelas.