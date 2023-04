Dos no hablan si uno no quiere: Doñana se seca

La proposición de ley para los regadíos de la corona norte de Doñana ha inundado el Consejo de Gobierno que se ha celebrado este mediodía. El consejero de Medio Ambiente y portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández- Pachecho, pudo comprobar -"asombrado"- cómo su llamada al diálogo fue rápidamente contestada desde el Consejo de Ministros en Madrid. No hay nada que hablar esta que la iniciativa parlamentaria del PP y Vox sea retirada. "Estamos esperando", afirmaba la ministra del ramo, Teresa Ribera, casi al unísono con la comparecencia del portavoz andaluz.

La cercanía de los comicios del 28-M va a complicar mucho las posibilidades de un acuerdo entre ambas administraciones, a pesar de las advertencias que han llegado desde la Comisión Europea, que ha dejado muy claro que la propuesta de la Junta va "en dirección contraria" a lo dictado por la Justicia europa. El comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, ha mostrado su "preocupación" en varios sentidos: la sequía, las extracciones irregulares y el no cumplimiento de la sentencia del TJUE de 2021.

En este sentido, el portavoz andaluz recalcó que "Doñana está como está por los 37 años en que ha estado gobernando el PSOE" y descartó que pueda haber sanciones como se advierte desde el Ministerio, "ya que se trata sólo de una toma en consideración de una proposición de ley". "Estamos sólo en el trámite parlamentario".

No obstante, la Junta no tiene entre sus planes retirar la iniciativa, aunque se abre a las modificaciones que sean oportunas. Por eso, Fernández-Pacheco lanzó un reto: "Que nos digan lugar, sitio y hora para sentarnos a hablar. La voluntad de diálogo no se demuestra con amenazas. Si no hay reunión, la proposición seguirá su trámite parlamentario". Un trámite que no contará con las enmiendas de los partidos de la oposición, que ya han anunciado que no presentarán ninguna, porque lo único que esperan es la retirada de la iniciativa.

Y es que la ministra Ribera ha estado especialmente dura en su comparecencia en Madrid y ha instado al presidente Juanma Moreno, a no "tontear" con la reordenación del regadío en Doñana porque el aviso desde Europa es "muy serio" y "nos puede costar mucho dinero a los españoles".

Así, ha expuesto que si Europa condena a España "con multas coercitivas, estas se mantendrán hasta que se deje de aplicar la ley", pese a la complicada situación en Doñana, en donde "el 59% de las grandes lagunas han desaparecido".

Desde la Junta, sin embargo, se apunta que la sanción vigente hasta el momento contra el reino de España es la que impuso "en el año 21" el TJUE al Gobierno central por no preservar el humedal. "Las multas ya han llegado por no depurar las aguas residuales", ha explicado el portavoz de la Junta.

Fernández-Pachecho señaló que la Junta no tiene ningún interés electoralista, ya que desde noviembre está intentado negociar con el Gobierno una alternativa "para esas familias del Condado de Huelva y para toda Andalucía". Porque en opinión del Gobierno de la Junta, "Doñana necesita un gran pacto" y no "los insultos que hemos escuchado" estas semanas por parte de miembros del Ejecutivo de Sánchez.