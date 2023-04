En el año 1970 me enfrenté, científicamente, con el recientemente creado Parque Nacional de Doñana. Centré el tema de mi tesis doctoral en los aspectos botánicos de la Reserva Biológica de Doñana y su entorno, por aquel entonces parte esencial y nuclear del parque. Durante dos años recorrí todos los hábitats de la zona, dunas, lagunas, marisma, arenales secos y húmedos, playas y corrales, estudiando fundamentalmente su flora y vegetación. Hoy, al ver el estado de la seca y muerta Laguna de Santa Olalla, en otros tiempos repleta de agua y de vida, he comprendido que el interés de muchos políticos no está por el medio ambiente ni por la biodiversidad, está por otras cosas.

Mi interés por el estudio de la zona se fraguó en las múltiples mesas redondas a las que asistí siendo alumno de Biología en la Universidad de Sevilla, y en las que se concluyó en la necesidad de realizar estudios sobre la riqueza biológica de la zona, y ya entonces en la necesidad de regular los impactos negativos que sobre el parque generarían en un futuro los proyectos turísticos, agrícolas y de infraestructuras viarias que planeaban sobre el territorio. Hoy día seguimos igual o peor, el futuro por desgracia ya ha llegado. Doñana no es patrimonio ni de los políticos ni de algunos agricultores, Doñana es patrimonio de todos los andaluces y de todos los europeos. Pienso que todos deberíamos opinar. Yo lo hago en este artículo.

La impresionante riqueza en especies de animales, plantas y hongos de Doñana motivó en 1950 ser considerada como la mayor Reserva Ecológica de Europa y en consecuencia la propuesta de internacionalización de su propiedad, entendiendo que la protección de esta riqueza era un problema vital, no solo para España sino para Europa y África. Esta conciencia ambiental internacional favoreció que, en 1963 se creara la Reserva Biológica de Doñana, al adquirir el Estado Español junto con el Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza (WWF) unas 7.000 ha que se convertirán, con los años, en el núcleo del futuro parque nacional.

En 1969 se crea el Parque Nacional de Doñana y en 1989 (ampliado en 1997) se crea, como zona perimetral de conservación, el Parque Natural de Doñana, ambos parques forman, desde 1999, el denominado Espacio Natural de Doñana como unidad de gestión y conservación.

El currículo ambiental de Doñana, en reconocimiento de sus recursos naturales y sus planteamientos históricos en materia de conservación, planificación y gestión, es impresionante, esperemos que no empiecen a quitárnoslo. En 1980 la Unesco la considera Reserva de la Biosfera y la amplia en 2012 con el fin de cumplir con las directrices del programa Hombre y Biosfera. En 1982 es incluida en la lista de humedales (que contradicción hoy día) del Convenio de Ramsar. En 1994 la Unesco lo considera como Patrimonio de la Humanidad. En 1995 el Consejo de Europa le concede el Diploma Europeo para Áreas Protegidas. Desde 2012 forma parte de la Red Natura 2000 europea al estar considerada como Zona Especial de Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves. Además, Doñana forma parte de la Carta Europea de Turismo Sostenible, de la Red Española de Parques Nacionales y de la Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas (ya veremos en el futuro) de la UICN.

Desde el 1 de julio de 2006, la gestión del Parque Nacional de Doñana corresponde en exclusiva a la Comunidad Autónoma de Andalucía. En su momento consideré que esta cesión era una oportunidad de que los andaluces gestionáramos completamente nuestros recursos naturales y que estábamos preparados para hacerlo. Hoy no lo tengo tan claro.

Estos días la legalización de los regadíos de Doñana pasa su primera prueba, apoyada por algunos partidos políticos y por los regantes de la zona y en contra de la Unión Europea, otros partidos políticos, científicos y ecologistas. Ya veremos cómo queda el asunto, seguramente en los tribunales. Pero lo que si tengo seguro es que, como siempre, quien pierde es el Medio Ambiente de Andalucía, que puede perder una de sus joyas naturales. Seguramente porque las plantas, los animales y los hongos no pueden votar.

El problema de la sequía de Doñana, como hace años pronosticó Javier Castroviejo, no es el cambio climático, los problemas son, entre otros, los regadíos ilegales, la falta de planificación turística y el incumplimiento permanente de la legislación ambiental española y europea. Unos llevamos a Doñana en el corazón, otros en la cartera y otros en las urnas.