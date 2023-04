Doñana: carrusel europeo de declaraciones

El vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons , ha sido uno de los primeros en encender del carrusel de declaraciones al lamentar que el debate se plantee en los términos pretendidos por el Gobierno, que "no son los reales", y ha responsabilizado a los gobiernos socialistas de la situación del parque.

El eurodiputado ha recalcado que el Tribunal Superior de Justicia Europeo ya dictó una sentencia contra los gobiernos socialistas de la Junta que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha ejecutado.

"Es decir, que si España está hoy en una situación de infracción en relación al parque de Doñana ante la Unión Europea no es por el tiempo que lleva Juanma Moreno gobernando en Andalucía, sino por los gobiernos socialistas que son los que han sido sancionados en Andalucía y por el Gobierno de España que sigue incumpliendo", ha advertido.

Y ha subrayado que la Unión Europea tiene actualmente abiertos 104 expedientes de infracción a España, de los que 24 son por asuntos medioambientales tan importantes como Doñana, y, sin embargo, Sánchez "no coge el Falcon" para ir a todos ellos, solo a este parque nacional.

No ha tardado en responder la vicepresidenta Nadia Claviño quien ha amenazado con "utilizar todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para impedir que se cometa esa tropelía y que se agreda y se deteriore la joya de la corona del patrimonio natural de nuestro país, que es Doñana". Desde Pamplona, la responsable de asuntos económicos del Gobierno ha añadido que "tenemos un interés compartido en que Doñana no se toque y que, por supuesto, se protejan esos acuíferos y no se lleven a cabo esas medidas que el Partido Popular y Vox han querido poner en marcha, que son ilegales y además irresponsables con respecto al presente y con respecto al futuro".