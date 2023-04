Ribera asegura que el Gobierno adoptará "todas las medidas" legales posibles para defender el interés de Doñana

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno adoptará todas las medidas que sean compatibles con la Constitución y el derecho europeo para defender" el interés del Parque Nacional de Doñana y ha apelado a la "responsabilidad y al diálogo" de la Junta de Andalucía, ante su propuesta para regularizar regadíos en el entorno de este enclave.

En declaraciones a los medios a la entrada de un acto en la Universidad Camilo José Cela, para Ribera la propuesta del Gobierno de Juanma Moreno, es una "norma que le gusta mucho decir a Vox: ideológica y sin sentido, demagógica" y que "atenta directamente contra uno de los ecosistemas más preciosos" en España.

De hecho, respecto a la reunión de este lunes del Consejo de Participación de Doñana, ha dicho que "todos los integrantes con muy poquitas excepciones" dejaron "muy claro" que consideraban un "inmenso error" y una "gran deslealtad institucional" que a la Junta de Andalucía, que es a quien corresponde velar por la protección del Parque Nacional, impulse una norma de estas características.

Por ello ha apelado a la "responsabilidad, al diálogo de las cuestiones interés social que se puedan suscitar entre los pueblos de los alrededores" para encontrar una respuesta "mucho más adecuada".

En ese sentido, pide no dar un mensaje "engañoso" porque "directamente no hay agua" y, por lo tanto, en su opinión, "no tiene sentido prometer lo que no hay y tiene muy poco sentido prometer lo que no le toca gestionar a uno, que es lo que está haciendo la Junta de Andalucía".

"Una frivolidad"

"Me parece un enorme error y una prueba de la frivolidad con la que se trata este asunto", ha sentenciado la ministra que asegura que el Gobierno "siempre" ha estado abierto a trabajar en la preservación de Doñana y en la búsqueda de soluciones alternativas para las comunidades del entorno de Doñana que puedan necesitar algún tipo de medida adicional.

La ministra ha recordado que el Estado transfiere a las comunidades autónomas un paquete de apoyo económico para los municipios de las zonas de influencia de Parques Nacionales, por lo que la Junta de Andalucía "cuenta con esos recursos" así como con los de la Política Agrícola Común para impulsar "medidas verdes".

Para Ribera, la Junta de Andalucía "sabe perfectamente" que los escenarios climáticos y de agua en la zona son "muy importantes" y ha afeado a la administración autonómica que "aunque fuera descreída completamente de la importancia que tiene en los ecosistemas el cambio climático" debe ajustarse "estrictamente" a la formalidad de las normas porque España "ha sido condenado por el mal estado de Doñana".

"Para la Comisión Europea esto es una provocación de enormes dimensiones y creo que tiene poco sentido el gobernar con esas premisas", ha sentenciado.