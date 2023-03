"Con dolor de corazón": Juanma Moreno dice adiós a Marifrán Carazo como consejera de Fomento

Un Consejo de Gobierno de altura. Y tanto que es así. La foto de familia más alta de la historia a más de 2.600 metros de altitud en Borreguiles, la reunión en el edificio de Cetursa Sierra Nevada a 2.078, y encima en una tercera planta. La Junta se ha subido no solo al techo de Andalucía, sino de la Península Ibérica para despedir a la "consejera granadina de Fomento", uno de los múltiples calificativos y cariños que le ha dedicado Juanma Moreno a Marifrán Carazo esta mañana en su último cónclave como miembro del ejecutivo autonómico. La Consejera dice adiós para centrarse en su carrera hacia la Alcaldía de Granada en la que competirá con el actual incumbente Paco Cuenca, del PSOE, en una batalla que ya ha comenzado sin cuartel en marquesinas y cartelería por toda la ciudad. El recambio de Carazo al frente de Fomento no será, eso sí, efectivo hasta la próxima semana. La previsión es que el lunes presente la dimisión y el mismo martes se anuncie a la sustituta, que será "mujer y granadina" como expresó en su momento el presidente de la Junta, y que tome posesión antes del siguiente Consejo de Gobierno.

La rueda de prensa posterior al Consejo fue un verdadero acto de homenaje. Con las pistas de Sierra Nevada al fondo y ante un sol que castigaba como si fuera mayo, Moreno y Carazo aguantaron la emoción ante tanto piropo de ida y vuelta. "Ha sido la mejor consejera de Fomento de la historia de Andalucía", soltó el presidente sin tampoco muchos preámbulos antes de su comparecencia, en la que se habló de gestión de casi cinco años más que de los acuerdos alcanzados en el propio Consejo. Ni se mencionaron. "Has dejado el listón en lo más alto", continuó alabando poco después, recordando que "el sector nos ha pedido que no dieras el paso" de dejar la Consejería para presentarse a la Alcaldía de Granada.

Dolor de corazón

"No es fácil renunciar a ella en el gobierno, no es fácil cuando es una persona tan comprometida, eficiente y que ha contado con un equipo tan sólido", enumeró Juanma Moreno ante sus consejeros en un atril montado en plena plaza de Andalucía de Sierra Nevada. El presidente no escondió que "es un momento complejo" para él, pero dijo "aceptar retos personales y los caminos que quiere emprender". "Ella ha tenido claro que su objetivo era mejorar Granada y esa es su pasión y compromiso". "Es de las mejores gestoras que hay en el Gobierno y es un dolor de corazón desprenderme de ella", remató el presidente de la Junta antes de despedirla con un afectuoso "estaré a tu 'laíto'" en referencia a la campaña electoral pero también a la amistad que les une y que se puso de manifiesto.

Y así Carazo tomó la palabra "emocionada", aunque contenida. Solo al final de su comparecencia, una vez empezó a saludar a los consejeros y a hacerse las fotos de rigor dejó escapar alguna pequeña lágrima. La congoja se notaba en muchos de los colaboradores o de las personas que han estado a su cargo estos casi cinco años como consejera. "Gracias por haberme dejado elegir", le dijo al presidente Moreno al referirse a su elección de ser candidata a la Alcaldía de Granada, a lo que añadió que seguirá trabajando por Andalucía desde Granada si acaba con el bastón de mando en la plaza del Carmen. "Quiero ser la primera alcaldesa de Granada".

"No ha sido fácil". Ese fue el resumen de Carazo de su mandato en Fomento y Vivienda ya que "hemos topado con muchas cuestiones, una pandemia y ahora una crisis de inflación que ha afectado a nuestro sector". Por ello destacó la importancia que ha tenido "la licitación de la obra pública" como "motor económico" y por los "esfuerzos realizados por sacar proyectos adelante".

Inversiones

La rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno estuvo dedicado a resaltar el balance de cerca de cinco años de gestión de Marifrán Carazo al frente de la Consejería de Fomento. Juanma Moreno destacó la puesta en marcha de la LISTA, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, como uno de los hitos fundamentales de la granadina la frente de la cartera de infraestructuras, donde el tema estrella suelen ser los trenes. Así, Moreno puso en valor la reciente inauguración el lunes de la llegada del Metro de Málaga a la estación de Atarazanas, así como el inicio del proyecto de la línea 3 del Metro de Sevilla, la reactivación del Tranvía de Alcalá de Guadaira y Jaén, la puesta en marcha del Trambahía en Cádiz, y del inicio "inminente" de las obras de ampliación Sur del Metro de Granada. En total, 220 nuevos proyectos durante el mandato de Carazo.

Aun así, todo el Consejo de Gobierno y la comparecencia posterior tuvieron un marcado carácter local, granadino. Había que 'vender' el producto de la gestión de Marifrán Carazo en Fomento como aval para las elecciones municipales del próximo mayo. El presidente Moreno puso la cifra bien a las claras: 1.490 millones de euros invertidos por la Junta de Andalucía en la provincia de Granada en los primeros cuatro años de legislatura, a los que según el máximo dirigente habrá que añadir otros 1.304 en los próximos para alcanzar los 2.795 en total en actuaciones comprometidas. 689 han sido solo del área de Fomento y Vivienda y que han generado, según sus datos, 14.300 empleos en este periodo.

Vivienda y Lista

Aunque quien más puso datos sobre la mesa fue la aún consejera de Fomento. Destacó sobre todo la obra de la que más se congratula, la Lista, de la que destacó que ya hay 111 mesas de trabajo en municipios andaluces que han "emprendido un camino más seguro, ágil y sencillo para tramitar su nuevos Planes Generales", y donde incluyó Granada capital para desbloquear el suyo después de dos décadas. Y como retos en vivienda fijó para la próxima consejera aprovechar los fondos Next Generation de la Unión Europea para alcanzar el objetivo de construir hasta 10.000 VPO en Andalucía después de las 3.000 edificadas bajo el sello de Carazo.

Más trenes

Carazo se marcha con la espina clavada de no poder poner la primera piedra de las obras de ampliación Sur del Metro de Granada, que empezarán en semanas (estaba previsto que fuera "durante este segundo trimestre del año"), y cuya inversión es de 109 millones de euros. Al menos deja encaminada la redacción también del proyecto de extensión Norte por Atarfe. Aunque también se va con el 'pero' de no haber mantenido con el Gobierno una reunión para lo que ella siempre ha llamado "debatir el mapa ferroviario de Andalucía": "Hay que seguir exigiendo al Gobierno central inversiones en el ferrocarril en Andalucía, fortalecer las Medias Distancias y los Cercanías, y los corredores", insistió Carazo a Moreno.