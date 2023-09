Martín Navarro: "Inmunizar a los lactantes del VRS es un avance espectacular"

El doctor Martín Navarro, profesor titular de Pediatría y Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina de Sevilla, ofrece las claves del impacto de esta nueva estrategia de salud pública para hacer frente a la epidemia de la bronquiolitis.

–¿Qué es la bronquiolitis?

–Es una infección respiratoria aguda que afecta fundamentalmente a los bronquios y muy especialmente a las ramificaciones más finas de los bronquios, los bronquiolos. Esta infección afecta generalmente a los niños menores de dos años. El agente biológico que principalmente la provoca es el Virus Sincitial Respiratorio (VRS). Otros virus como el de la gripe también pueden provocar bronquiolitis, pero con mucha menor frecuencia.

–¿Cuándo se produce?

–La estacionalidad es una de las principales características de la bronquiolitis. La epidemia suele comenzar en octubre y se prolonga hasta principios de la primavera. Supone una sobrecarga asistencial tanto en Atención Primaria como a nivel hospitalario.

–¿Síntomas?

–Suele comenzar como un catarro banal: El lactante comienza con moqueo, tos, fiebre y algunas veces se queda en esos síntomas durante aproximadamente una semana. Pero en otras ocasiones, tras el catarro los síntomas se intensifican y el niño comienza a respirar con dificultad, lo cual se comprueba al ver las costillas cuando el bebé respira. La respiración es además ruidosa, con sibilancias, lo que popularmente se conoce como pitos. Esto ocurre porque el niño afectado tiene los bronquios y los bronquiolos inflamados y con gran cantidad de mocos causados por la infección. Muchos niños precisan ingreso hospitalario e incluso en UCI. La bronquiolitis es la primera causa de hospitalización en niños menores de dos años. Una vez superado el episodio agudo, el niño presenta propensión, a lo largo de su vida, a sufrir bronquitis de repetición y asma.

–¿Ventajas del nuevo anticuerpo monoclonal?

–El VRS, como ocurre con otros virus, carece de tratamiento eficaz. El nuevo anticuerpo monoclonal, que no es una vacuna (al no ser un virus atenuado), supone un avance terapéutico espectacular por su eficacia y por no tener efectos adversos. Además sólo necesita una sola dosis, que puede administrarse a nivel ambulatorio, a diferencia del anticuerpo que teníamos disponible hasta ahora (palivizumab) que sólo se utilizaba en niños de alto riesgo como prematuros, recién nacidos de bajo pesos, con cardiopatías congénitas grave, fobrosis quística y otras patologías de severidad. La administración del mismo se hacía a nivel hospitalario y aproximadamente precisaban cinco dosis para su eficacia.

–¿Cómo impactará?

–Con la administración del nuevo anticuerpo se reducirá la asistencia de niños en la época de la epidemia en Urgencias, centros de salud y plantas de hospitalización. Como experto y neumólogo infantil animo a las familias a que acepten la protección de sus hijos frente a esta enfermedad mediante la administración del anticuerpo monoclonal, pero ojo las medidas higiénicas deben mantenerse en todo momento: lavado frecuente de manos especialmente de las personas que cuiden de bebés; que todos los adultos con catarro lleven mascarilla cuando estén en contacto con niños menores de dos años; mantener bien ventilada la habitación del niño; y evitar la inhalación pasiva del humo del tabaco.

–¿Cómo califica la campaña que inicia Andalucía?

–En Andalucía empezaremos este lunes con esta inmunización frente al Virus Sincitial Respiratorio. Debe hacernos sentir orgullosos por tratarse de un gran avance terapéutico. Los pediatras llevamos muchos años esperando un medicamento capaz de luchar contra este virus.