Disney en las aulas, todos borregos

La autoridad de los profesores se esquilmó en primera instancia. Los padres fueron consecuentemente elevados a una posición de fuerza en el sistema educativo que no les debió corresponder nunca. El Gobierno actual ha devaluado el papel de los inspectores y decreta que se puede promocionar de curso con suspensos. La enseñanza en España es un cachondeo, se podría afirmar evocando la famosa frase de aquel alcalde de Jerez sobre la Justicia. Nos han dejado creer que el problema era el aire acondicionado en las aulas y hacer o no los deberes por la tarde, no provocar traumas de ningún tipo en el alumnado y permitirlo casi todo con tal de contentar al gran sector de población del sistema escolar (los alumnos, muy jóvenes y por lo tanto con un criterio por formar) en detrimento del profesorado. Hace tiempo, mucho tiempo, que al poder político le ha interesado que la Educación se quede en una zona de confort, anestesiada y con profesionales con los pies de barro.

La apuesta por la excelencia es una quimera, el destrozo de la educación pública es evidente y la víctima del decretazo de esta semana es de nuevo el alumno. Cuanta menos exigencia haya en las aulas, tanto peor para el estudiante y mucho peor para la sociedad. El sanchismo tiene dos especialidades: provocar problemas donde no los hay (léase todo lo relacionado con Franco) e igualar continuamente por abajo para asegurarse seres dependientes, una sociedad con profunda vocación lanar y, por lo tanto, fácilmente dirigible. Si se puede pasar de curso con suspensos, ¿para qué se esforzará el alumno? ¿Para qué se pondrá un padre brazos en jarra para enfrentarse al hijo y exigirle un hábito de estudio? Al fomentar una normativa que no se basa en la excelencia y en la evaluación se condena al estudiante a una terrible comodidad de la que sufrirá los efectos a medio plazo. Por el contrario, seamos positivos: al ser el nivel cada día más bajo, aquellos pocos alumnos que se autoimpongan mínimos criterios de calidad podrán probablemente penetrar con mayor facilidad en el mercado laboral o triunfar en una oposición.

Quizás, en el fondo, se promueve el poder de los tuertos en el reino de los ciegos. Mientras, muchos papás y mamás seguirán presumiendo en las redes de que sus hijos han sacado el Bachillerato (con o sin suspensos), porque Disney ha entrado también en la Educación. Con profesores con faltas de ortografía y políticos que maltratan el lenguaje, qué menos que pasar de curso aunque no se haya aprobado todo. Cum Laude es un gran bar de copas de Salamanca.