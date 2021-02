Dirigentes históricos del PSOE andaluz abogan por renovar el liderazgo de Susana Díaz

Varios ex dirigentes del PSOE andaluz escriben hoy en este diario un artículo en el que abogan por una renovación del liderago actual de Susana Díaz al frente del partido. Se suman, así, a quienes abogan por un cambio consensuado en la dirección socialista, después de que hubiese perdido el Gobierno de la Junta tras 37 años desde que ganase las primeras elecciones democráticas.La iniciativa parte de José Caballos, que es miembro de la actual Ejecutiva de Susana Díaz. Junto a él, que fue, entre otros cargos, el portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz durante 10 años. Lo han escrito ex dirigentes de varias provincias. Son José Asenjo, Enrique Linde, José Antonio Marín Rite, Manuel Fernández y Manuel Pezzi. Se da la circunstancia de que algunos de ellos estuvieron enfrentados en varios procesos congresuales y, en especial, cuando el PSOE andaluz se dividió entre guerristas y renovadores. Varios fueron vicesecretarios generales de la formación y todos militante en el PSOE desde antes de la muerte de Franco.En el artículo piden la renovación de la dirección como consecuencia de la pérdida de la Junta y critican a quienes han tachado de malos militantes a los que promueven este debate. Así lo hizo el actual presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, cuando los primeros críticos defendieron el relevo de Susana Díaz. A pesar de que es un debate que se está produciendo en el ámbito interno del PSOE y en el externo, a través de los medios, el asunto no ha sido tratado en ningunas de las reuniones de la Ejecutiva regional. Y ello, a pesar de que Susana Díaz sí ha anunciado en distintos medios que ella se presentará a las primariascomo candidata a la secretaría general.José Asenjo, uno de ellos, fue vicesecretario general del PSOE de Andalucía entre 1994 y el 2000. Ha sido parlamentario y secretario provincial de Málaga en dos ocasiones. En el año 2000 sufrió un atentado de ETA, del que se salvó porque la bomba lapa no se accionó.Enrique Linde fue el primer presidente democrático de la Diputación de Málaga después de la dictadura. Fue gobernador civil de Granada y vicesecretario general del PSOE andauz entre 1988 y 1994. José Antonio Marín Rite fue el primer alcalde democrático de la ciudad de Huelva y presidente del Parlamento andaluz entre los años 1988 a 1994. Además, Marín Rite fue un destacado abogado laboralista de la UGT desde dos años antes de la muerte de Franco. Manuel Fernández ha sido secretario general del PSOE de Sevilla y vicesecretaro general, y presidente del Puerto de Sevilla.Manuel Pezzi ha sido consejero de Medio Ambiente y de Educación, y fue secretario general del PSOE de Granada, además de parlamentario.