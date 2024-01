La Diputación invertirá 200.000 euros para contener la ladera de Lújar y evitar más desprendimientos

Los vecinos afectados no podrán regresar a sus viviendas hasta que se coloce una malla junto a la ladera

La Diputación de Granada ha anunciado la inversión de 200.000 euros para contener la ladera junto al municipio de Lújar y evitar nuevos desprendimientos, como el que ha tenido lugar este viernes como consecuencia de las lluvias y que ha afectado a varias viviendas, sin que hubiera que lamentar heridos."Hemos acudido a la llamada del alcalde, que está preocupado, con razón, después de lo sucedido, con un desprendimiento de la ladera que ha dejado algunos daños materiales importantes. Gracias a Dios no ha habido daños personales, pero es cierto que, viendo in situ la zona, es para preocuparse", ha destacado el presidente del organismo provincial, Francis Rodríguez, en un audio remitido a Europa Press.

Algunas de las piedras desprendidas, de gran dimensión, han entrado en una vivienda, que no estaba habitada en este momento. "No venimos a lamentar los hechos, sino a buscar una solución que evite que vuelva a repetirse un accidente como el de ayer", ha subrayado Rodríguez. "Los ingenieros jefes de los diferentes servicios que nos acompañan en la visita, tanto los de emergencias como los de obras, inciden en que procede declarar la emergencia para acometer una obra, poner una malla que repare o pueda frenar otro desprendimiento".

En este sentido, la inversión se estima en unos 200.000 euros, "que realmente es asumible para evitar una catástrofe o un problema mayor". Así, "desde este mismo lunes ayudaremos al alcalde de un pueblo pequeño --de menos de 1.000 habitantes-- que no tiene medio y no tiene capacidad ni para financiar ni poder decretar la propia urgencia".

El presidente provincial ha señalado también a lo largo de la jornada habrá diferentes máquinas para limpiar todas las calles, "no solo para retirar el escombro, sino para dejar el pueblo en condiciones óptimas". En cuanto a los vecinos que viven en esta parte de la ladera, "no se podrán quedar a dormir aquí estos días, basándonos en los informes de los técnicos, hasta que no se fije la malla que va a ir justo en el vial que colinda con la sierra".

El servicio Emergencias 112 Andalucía informó este viernes que, sobre las 16,00 horas, recibió un aviso que alertaba acerca de un desprendimiento de piedras en la carretera GR-5207, en el dicho término municipal. Las familias afectadas fueron realojadas por el Consistorio de Lújar.

Hasta el lugar se desplazaron sanitarios, agentes de la Guardia Civil y efectivos de Bomberos. Como consecuencia de ese impacto de las piedras murieron dos perros.