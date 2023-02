Menos propinas en los bares, menos aportaciones en la colecta y menos apretones de manos y besos a la hora de la paz en las misas. La pandemia tuvo consecuencias terribles y modificó hábitos de nuestras relaciones sociales, pero alguna ventaja ha dejado. Se ha impuesto mayoritariamente el gesto del cabezazo cuando el sacerdote pide que nos demos la paz. Es mucho mejor que el contacto físico con un desconocido que cualquier sabe si cuida la higiene de las manos. Menos es más. Y bienvenido sea el cabezazo si se puede obtener el mismo resultado con menor riesgo.

Eran excesivos el manoseo, el besuqueo, el movimiento y casi el jolgorio en el momento de la paz en algunas ceremonias. No hace falta tanto, pero vivimos el auge de la socialización en todos los niveles. El Concilio Vaticano II, con todos sus beneficios, orilló el Latín, metió las guitarras en las misas y promovió la liturgia de cartulinas y canciones no siempre afortunadas y levantó templos de arquitectura de hangar. La pandemia ha puesto orden. Si no conocemos de nada al que está en el banco justo de detrás, ¿a qué viene darle la mano? Basta con un movimiento de cabeza para expresar los mismos buenos deseos. Peor lo tienen los bares con las propinas.

Nos hemos acostumbrado a pagar con tarjeta hasta el café bebido. Fuera monedas y billetes que están llenos de virus. Maldito parné. Al pagar con tarjeta hay que preguntar si se acepta la propina sumada a la cantidad total, porque hay negocios que respetan que el suplemento vaya al bote (¡toque de campana!) y otros que no. Por ejemplo, en un Parador no se puede dejar propina si no es en metálico o en efectivo. Las cuentas son las cuentas, la hoja de Excel no perdona, y lo que entra por la vía del pago con tarjeta va directo a las arcas de esta empresa pública. Pero en otros sitios el camarero te indica que no hay problema y que el propietario diferencia las cantidades sin mayor problema.

Las colectas de la Iglesia, ay, se resienten porque cada vez llevamos menos dinero encima. En breve veremos el número del bizum para las misas de los domingos. O el de las propinas en los restaurantes. A lo mejor un día hasta nos damos la paz por medio del teléfono móvil. Todo menos apretar la mano de un desconocido. Con los desconocidos no se habla hasta que te hayan presentado. Y a veces se sigue sin cambiar impresiones una vez presentados. La distancia es siempre la seguridad, con distancia uno nunca se equivoca. Con tanta proximidad, tanto tocamiento y tanta cercanía entran los virus de todo tipo. A Dios rogando y el cabezazo dando. La mano se le da a los niños chicos para cruzar la calle.