Díaz: "No soy la candidata de Madrid, pero quiero ser la de los militantes"

La secretaria general del PSOE andaluz y candidata a las primarias de su formación, Susana Díaz, es consciente de que no es la "candidata de Madrid", en referencia a la dirección nacional socialista, aunque espera ser "la de los militantes y compañeros de Andalucía". Lo dijo ayer en Córdoba antes de mantener un encuentro con militantes entre los que se encontraban el secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, y el ex presidente del Parlamento andaluz Juan Pablo Durán. Allí, la candidata a las primarias mostró su "respeto" hacia "todos los compañeros" que participan en el proceso.

"Desde ese voto de la militancia libremente, [quiero] llevar a cabo el proceso de cambio que el PSOE necesita", manifestó Díaz, que añadió que el objetivo es recuperar esa "amplísima mayoría de la sociedad andaluza" para que "nos devuelva al gobierno" de la Junta de Andalucía. La líder socialista, que deberá cesar de forma temporal para afrontar el proceso orgánico, recordó que su formación ganó las últimas elecciones regionales pero "no fue suficiente para gobernar porque se unieron las tres derechas".

Díaz destacó que el proceso de primarias para elegir el candidato en las próximas elecciones autonómicas está "abriendo el partido" y "haciéndolo más participativo" al contar con la "gente con talento de la organización y con los mejores". "Yo no quiero gente me halague el oído", apostilló Díaz, que abogó por hacer del PSOE un partido "más creíble" que "genera confianza" con el objetivo de "volver al gobierno por Andalucía y los andaluces, que lo necesitan".

La ex presidenta no se quiso pronunciar sobre la posibilidad de participar en un debate cara a cara con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que también se presentará, y recalcó su "respeto a todos los compañeros" que participen en el proceso de primarias. "Ya hay varios que han dado el paso y vamos a ver los próximos días cuántos compañeros están dispuestos a enriquecer este proceso de primarias", afirmó Díaz, ya que, además del alcalde sevillano, el viernes se anunció la candidatura del ex diputado Luis Ángel Hierro.

Espadas, que presentará hoy su candidatura en Granada, se mostró ayer convencido de que si los militantes votan "por el cambio", su partido volverá a recuperar el Gobierno de Andalucía. "Arranco este domingo un proceso que no es para ganar las primarias, más bien para ganar el Gobierno de Andalucía. La voz la tienen la bases, no la tiene Ferraz; Ferraz no vota en las primarias", aseguró ayer en una entrevista en la Cadena Ser.

El también ex consejero de la Junta dijo que en su partido los militantes tienen claro que "no confrontamos entre nosotros", por lo que cree que el proceso será de debate y de presentación de propuestas entre su candidatura y la de Susana Díaz .El alcalde hispalense ha abogado por tener un proyecto de futuro, por recuperar la ilusión para los andaluces y cree que para ello "no basta con la continuidad, sino que es necesario un cambio" en el partido para gobernar.