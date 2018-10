Díaz alerta de que los falsos autónomos "distorsionan" las necesidades que "el verdadero autónomo tiene"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha compartido este martes las propuestas de UPTA en materia de autónomos, referentes a cotización por ingresos reales, protección social y falsos autónomos, a las que ha sumado el apoyo de la administración para la inversión en I+D+I, al tiempo que ha advertido de que los falsos autónomos "distorsionan las necesidades que el verdadero autónomo tiene".

Así lo ha señalado en su intervención en el acto de entrega de los premios Coraje de los autónomos andaluces, otorgados por UPTA-A, donde también han participado el vicepresidente y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios; el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos; el secretario de UPTA, Eduardo Abad, y su homóloga en Andalucía, Inés Mazuela.

Díaz ha criticado que haya empresarios que no entiendan que "si no se ponen las luces largas en la responsabilidad social de las empresas para devolver parte del beneficio a la sociedad, no se podrá garantizar tener en el futuro beneficios". De igual manera, ha señalado que la figura del falso autónomo es "consecuencia de la precariedad laboral" fruto de la última reforma laboral.

"Meter en una misma bolsa a autónomos y a falsos autónomos, el rostro visible de la precariedad y la desigualdad laboral, está debilitando la capacidad de lo público para ayudar a que nuestro tejido goce de más oportunidad y futuro", ha señalado la presidenta del Ejecutivo andaluz, quien ha recordado que ha estado presentes en las tres ediciones de estos premios de UPTA-A y ha celebrado que, en esta ocasión, "tengan nombre de mujer" al ser más las mujeres premiadas que los hombres.

Díaz ha señalado la importancia de cotizar según los ingresos, algo que puede variar "mes a mes" porque "no todos los sectores son iguales". También ha advertido de la necesidad de avanzar en la protección social "no solo para las contingencias generales" sino también, por ejemplo, en el caso de embarazos de alto riesgo que no tienen bonificación de la cuota de la Seguridad Social.

A esto, ha sumado el apoyo en inversiones de I+D+I ante un mundo global "más exigente". "Tenemos que tener herramientas para compartir en igualdad", ha subrayado, toda vez que ha llamado a seguir trabajando en Extenda y en eliminar trabas burocráticas.

Tras destacar la labor del tejido autónomo rural como factor contra la despoblación, ha puesto en valor "la fortaleza" de este colectivo, formado en Andalucía por 530.000 personas. "Han permitido que se sostenga la evolución del modelo productivo", ha indicado, toda vez que ha destacado la capacidad de crear empleo de los autónomos. UPTA Y FAMP

Por su parte, el secretario general de UPTA, Eduardo Abad, ha señalado la "complejidad" del momento y "también lo apasionante" para los autónomos, al ser "la primera vez" en 50 años del Régimen General de Trabajadores Autónomos (RETA) que tienen "la oportunidad de formar parte de todo aquellos que nos va a repercutir" en una mesa de negociación con el Gobierno central.

En esta línea, ha reclamado cotizar por ingresos reales, porque "no es igual el kiosquero de la esquina que un notario en Gran Vía", la bonificación del cien por cien en caso de baja por contingencia general, además de medidas fiscales y la lucha contra el falso autónomo.

La secretaria de UPTA-A, Inés Mazuela, ha relacionado la proyección de Andalucía con la cultura emprendedora y ha llamado a seguir avanzando con los autónomos, consolidando sus proyectos y en sus derechos.

Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, ha valorado como el colectivo "se sigue arremangando" para seguir hacia delante, por lo que ha advertido de que "las administraciones no pueden no corresponder". PREMIOS

El motivo de esta edición de los premios 'Coraje de los autónomos andaluces' es el de conmemorar el quinto aniversario de la firma del Pacto para la Promoción del Trabajo Autónomo en Andalucía. UPTA-A ha recibido cerca de 150 candidaturas de las que ha seleccionado 70, que han sido valoradas por el jurado.

En la categoría de 'Autónomo joven' el premio ha ido para José Antonio Sánchez Espinel que cuenta con diez clínicas odontológicas tras abrir la primera en 2007 en La Línea de la Concepción (Cádiz). En la categoría de 'Mujer autónoma y emprendedora', el galardón ha ido para Blanca Vera Núñez, con Alaire Pilotos, escuela que nace en 2015 para dar formación a pilotos profesionales de drones.

En la categoría de 'Iniciativa emprendedora', Cristina Mateos Santos ha diseñado la app virtual 'Mercado del Pescado', primer marketplace en el que las pescaderías de Málaga se asocian a la tienda 'on line' para ofrecer sus productos. En la categoría de 'Diversidad emprendedora', ha ido para Malake Akbour, con Almenara, pastelería árabe.

En 'Autónomo de la cultura', el premio ha sido para Maribel Rodríguez Achutegui, con Espiral Animación de Patrimonio, que desde 1998 aúna a profesionales de la arqueología, historia y arte a través de este negocio de comunicación de patrimonio.

Como 'Trayectoria destacada' ha ganado María Contreras Gila, quien tras la jubilación de su padre comienza en 1996 a hacerse cargo del obrador de panadería que regentaba en Albanchez de Mágina (Jaén) y se convierte en la primera mujer de su familia al frente del mismo con la aspiración de acercar sus productos al mundo.

En la categoría de 'Fomento trabajo autónomo', el premio es para Gira Mujeres, un programa de capacitación de Coca-Cola dirigido a mujeres que quieren emplearse o desarrollar una idea de negocio vinculada con el sector de la alimentación y bebidas. Por su 'Divulgación del trabajo autónomo', el premio ha ido para los informativos de Canal Sur.

En la 'Categoría extraordinaria', el galardón honorífico con motivo del quinto aniversario de la firma del Pacto para la promoción del Trabajo Autónomo en Andalucía ha ido al Consejo Económico y Social de Andalucía (CES-A) por su contribución a favor del diálogo y la concertación social.

Para aumentar la difusión y repercusión de estos galardones, UPTA-A ha introducido el Premio Coraje de los autónomos andaluces de la provincia. En el caso de Almería, el galardón ha ido para Arte Quintana, el taller artesanal de Laura Gutiérrez Quintana en Cabo de Gata. En Cádiz, ha ido a Bar-Cafetería Ka Ana en El Puerto de Santa María por su historia de superación personal.

En Córdoba, ha sido para La Granja Pepa, de María José Pérez Romero, de Guadalcázar, tercera generación en el negocio de la cría de gallinas camperas ponedoras y comercialización de los mismos. En la provincia de Granada, el premio ha sido para Antonio Fernández Gómez, experto en extranjería, que ayuda a regularizar a personas inmigrantes favoreciendo la inclusión social a través de la inclusión laboral.

En Huelva, ha sido para Salón Barvedos, de Judit M. Acevedo Rodríguez, quien regenta una peluquería alternativa y barbería vikinga en Huelva capital, especializada en cultural y subculturas urbanas. En el caso de Jaén, ha ido para Sol Galaxy, con el joven Luis García Millán al frente, que busca optimizar la operatividad de los astronautas en el espacio.

Por último, en la provincia de Málaga, el premio ha sido para Eventos Tu Hada Madrinda, empresa dedicada a la organización y realización de eventos, con Sara Inmaculada Martín Doña al frente en la Yunquera; y en Sevilla, para ARTE2, con Manuel Morillo, quien desde Osuna lleva un taller artesanal y lleva a cabo una labor de investigación de las técnicas y métodos de origen árabe.