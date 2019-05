Díaz: “Imbroda hace lo que antes hacían políticos de fuera, desprestigiar la educación pública”

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha criticado que el “gobierno (andaluz) del despropósito” está “permitiendo que se pisotee la dignidad de esta tierra” y que “se cuestione el legado” del 28 de febrero.

Así lo indicó a preguntas de los periodistas en Jódar (Jaén) antes de participar en un acto público junto al alcalde y candidato socialista a la reelección, José Luis Hidalgo, y el secretario general del PSOE jiennense, Francisco Reyes. Para Díaz, es “evidente” es que estos algo más de 100 días de Ejecutivo con PP y Ciudadanos (Cs) “han sido un despropósito” en la comunidad. “Diariamente vamos encadenando dimisiones, ceses, dicen una cosa y rectifican al cuarto de hora; se reúnen con colectivos y anuncian que van a quitar la gratuidad de las universidades, cuando lo denunciamos, automáticamente dan marcha atrás...”.

Otra muestra más de ello, a su juicio, es que el consejero de Educación, Javier Imbroda, “ha hecho lo que nos tenían acostumbrados fuera de Despeñaperros”, cuando desde otras fuerzas políticas “se metían” con los docentes y estudiantes andaluces. “Ahora ya lo hace hasta el propio consejero de Educación, que ha llamado vagos y que tienden a la baja a los maestros y maestras, que si los padres prefieren que los niños estén con las maquinitas y desprestigiando nuestra educación pública”, consideró.

Ha señalado que “este despropósito al final demuestra lo que es una alianza de tres partidos de derechas, cuyo único objetivo era coger el gobierno de Andalucía, aunque no ganaron las elecciones”. La dirigente socialista ha subrayado que lo que esperan “es que respeten” la autonomía andaluza y “que no permitan lo que pasó el jueves en el Parlamento, cuando la extrema derecha dijo con claridad que no creía en Andalucía, en el 28F”.