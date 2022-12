Diana Morant: "La Agencia Espacial será mucho más rentable para Sevilla que la Expo92"

-Seis de los barrios de Sevilla están entre los 15 con menor renta del país, ¿en qué medida mejora esa realidad que la ciudad acoja la sede de la Agencia Espacial?

-Para Sevilla es una magnífica noticia que la sede de una Agencia de ciencia e innovación, como la Espacial Española, esté en la capital andaluza. Con esta sede vamos a contribuir a ese ecosistema que ya existe de empresas tecnológicas y de investigación en las universidades. La Agencia tiene una capacidad tractora para dar oportunidades aquí a los sevillanos y andaluces, que no tengan que irse a Madrid o fuera de España para encontrar oportunidades de vida. Estos sectores, además, crean mejores oportunidades laborales al tener salarios por encima de la media. En España, el empleo actual es de mayor calidad gracias a la reforma laboral que beneficia a los jóvenes y las mujeres, que tenían contratos más precarios. Los tres sectores donde más ha crecido el empleo desde 2020 a 2022 son la informática y las telecomunicaciones, la innovación y las actividades científicas y técnicas. Uno de cada cuatro empleos en España son de ciencia e innovación. Esto es un cambio de paradigma para nuestro país, ya que hemos pasado de expulsar nuestro talento (fuga de cerebros a los que formamos pero no fuimos capaces de retener) a reclutarlo. A día de hoy cualquier empresa requiere ese capital humano.

-¿Exagera el alcalde de Sevilla cuando compara el efecto de la Agencia Espacial para Sevilla y Andalucía con lo que supuso la Expo92?

-Creo que son cosas distintas. Quizás esta Agencia es menos vistosa, pero desde luego tiene una rentabilidad a largo plazo muchísimo mayor. Efectivamente la Expo92 es un acontecimiento, un evento. Pero la Agencia Espacial es una apuesta de país a largo plazo por generar economía productiva, economía circular, por generar oportunidades para el talento, para la industria y para un reposicionamiento que buscan muchas ciudades que tradicionalmente han sido turísticas y del sector servicios que habían perdido el curso de la industria. En definitiva, es una apuesta por la reindustrialización. Apoyo al alcalde cuando dice que esto es realmente histórico.

-¿Puede servir para impulsar el transporte aéreo y ferroviario en Sevilla, entre otros la conexión del aeropuerto con Santa Justa y el Metro?

-Una entidad estatal de este tipo echa raíces allá donde se coloca. Por tanto, mejorará el barrio de San Jerónimo y el Distrito Norte, mejorará la ciudad, mejorará Andalucía y mejorará España gracias a las sinergias que se crean. Para el alcalde de Sevilla es muy importante el edificio elegido como sede porque supone una apuesta por el barrio de San Jerónimo, que también va a sufrir una regeneración que ayudará a su máxima integración en la vida económica y social de la ciudad.

-El personal de la Agencia, de 60 a 70 empleados, ¿vendrá de otras entidades estatales?

-Ahora tenemos que abrir una negociación con el personal laboral propio de la Administración del Estado que ya trabaja en Espacio. Hay empleados de distintos ministerios que van a tener que desplazarse a Sevilla a la Agencia Española del Espacio junto con sus familias. Ese era uno de los requisitos de las valoraciones de la sede: que la candidatura incorporara medidas de reagrupación familiar, buenas conexiones internacionales y nacionales, buenos equipamientos educativos...En definitiva, que también fuera un buen lugar donde trabajar. Yo me he quedado impresionada con el edificio, es fabuloso y cumple con creces con todos los requisitos.

-¿Hay opciones de que los sevillanos y andaluces puedan trabajar en esta Agencia?

-Seguro que en fases posteriores se abrirán ofertas a nuevos trabajadores que pueda acoger la Agencia.

-¿Es realista que impulsará la inversión privada en Andalucía en diez años al elevar la facturación del sector aeroespacial en 300 millones y multiplicar los empleos hasta los 1.600?

-Estamos seguros de que la Agencia Espacial Española es una grandísima oportunidad para traccionar también la inversión privada, y lo haremos juntos con el Ayuntamiento de Sevilla y con todo el territorio. Madrid, por ejemplo, se ha beneficiado históricamente de ser la sede de las entidades y de las instituciones del Estado, lo que ha generado un ecosistema empresarial que ha favorecido esta posición de podio. La comunidad de Madrid ha puesto muchas resistencias al proyecto de desconcentración de las sedes de la Administración del Estado por un concepto malentendido de que España termina en la M-30. Es la segunda del país donde más inversión en I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación) se hace y la primera en inversión en I+D. Pero es la tercera por la cola, si contamos solo el presupuesto que la comunidad de Madrid dedica a I+D. Esta posición de podio no le corresponde a la apuesta que está haciendo como comunidad. Este Gobierno entiende, por justicia democrática, que debe repartir las oportunidades en todos los territorios.

-¿Atraerá más inversión al sector aeroespacial andaluz... ?

-Ahora mismo en Andalucía hay 14.000 personas trabajando en el sector aeroespacial, un polo industrial muy importante que venimos a reforzar. Me gustaría decir que no hablamos solo de la Agencia. Esta es un elemento más, muy importante como coordinador dentro del Proyecto Estratégico (PERTE) Aeroespacial que tenemos en marcha en nuestro país. Nunca antes se había destinado tanto dinero, como lo está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez, al sector aeroespacial, que representa un 1,2% del PIB nacional, más de un 5% del PIB industrial y es de los más intensivos en I+D.

-¿Qué inyección de dinero estatal supone el Proyecto Estratégico Aeroespacial?

-El sector aeroespacial tiene mucho presente y aún más futuro en España con el PERTE aeroespacial que va a movilizar 4.500 millones de euros hasta 2025. En 2022, a través de ese PERTE, el Gobierno invirtió 82 millones en Andalucía de un montante total de 400 millones. Queremos que sea en España donde se investigue, se desarrolle y se fabrique el futuro avión cero emisiones, queremos lanzar satélites al espacio y fabricar satélites con cargas útiles para la ciberseguridad, las comunicaciones cuánticas...Tenemos muchos sueños que ya se están trasladando a proyectos concretos.

-Dígame algunos de esos sueños que se han convertido en proyecto

Tenemos dos astronautas en España. Hacía 30 años que nuestro país no tenía astronautas.

-En el ámbito educativo, el sector aeroespacial ofrece múltiples opciones laborales, entre ellas la Formación Profesional

-En efecto, hay múltiples opciones laborales en el sector aeroespacial: para ingenieros y también para la etapa educativa de la Formación Profesional. Cuando hablamos del futuro avión de hidrógeno, y no de combustión como actualmente, su mecánica distinta requiere que el personal que ya está trabajando se forme en las nuevas oportunidades que se generen de cara a la transformación industrial y aeroespacial que va a vivir España. La gran mayoría de empresas del sector aeroespacial son pequeñas y medianas (start-ups, de base tecnológica, pymes) pero son tan importantes como las grandes (Indra o Airbus). Quiero decir que en España no se fabricarían aviones si no hubiera pequeñas empresas elaborando los distintos componentes que van a conformar el avión.

Morant niega razones electorales en la elección de las sedes

-A cinco meses de las elecciones municipales, el Gobierno ha dado dos sedes estatales importantes a dos alcaldías socialistas en territorios clave para el PSOE: Sevilla y Coruña.

-Lo primero que tengo que decir es que no hemos dado nada. Ha sido un procedimiento objetivo y transparente al que han concurrido distintas ciudades de toda España. Por tanto, yo no le quitaría el mérito a las ciudades diciendo que hay otros motivos más que los puramente meritorios de ambas para acoger estas sedes.

-En su primera visita al edificio que va a ser sede de la futura Agencia Espacial Española destacó usted el liderazgo del alcalde de Sevilla en este proyecto.

-Claramente, una de las razones por las que Sevilla ha sido elegida para ser sede de la Agencia Espacial Española ha sido por su apuesta llena de ambición y mucha pasión por parte de su tejido empresarial y académico y por parte de sus ciudadanos. Una de las grandes fortalezas de esta candidatura es que se notaba que estaba impregnada por la sociedad en su conjunto, que ha sido capaz de mostrar al Gobierno de España que Sevilla ya es una ciudad del espacio.

-Le preguntaba si cree que el liderazgo del alcalde ha influido en esta elección

-Cuando Antonio llegó a la Alcaldía, hace casi un año, desde el primer momento me transmitió que quería dar un impulso a la ciencia y a la innovación en la ciudad porque entiende que son claves para garantizar un futuro para la ciudad, para sus ciudadanos y, sobre todo, para la gente joven. Se le nota ese empeño en todos sus discursos en los que he coincidido con él: habla de la gente joven, de las universidades, de las capacidades científicas y técnicas que tienen las empresas, pero también se le nota en sus políticas de apuesta decidida para que el futuro de la ciudad pase por que el conocimiento sea una palanca de oportunidad para los ciudadanos. Me gustaría destacar que Sevilla recogió hace un mes la distinción como 'Ciudad de la Ciencia y la Innovación'. Quiero decir con esto que es Antonio es un alcalde que lo demuestra con hechos desde el primer momento y ha entendido que Sevilla debía posicionarse como una ciudad de ciencia y de innovación.

-Granada ha protestado por quedar excluida como sede de la Agencia estatal de supervisión de la Inteligencia Artificial pese a su nivel altísimo de investigación en este ámbito

-El Gobierno de España trabaja para que todos los territorios tengan mayor igualdad de oportunidades. Ese es el espíritu de la desconcentración. La política del agravio, del enfado y del ruido no puede ensombrecer la verdadera política de altura que hay detrás de la desconcentración de las administraciones públicas. Ahora mismo han salido dos entidades que han tenido dos sedes ganadoras. Saldrán más entidades.

-Pero, ¿cómo explica la exclusión de Granada con ese alto nivel de investigación en esta materia de su Universidad?

-Bueno, me gustaría que en este proceso no viéramos perdedores. El Gobierno de España entiende que hemos ganado en todos los territorios donde han aflorado candidaturas. Se ha hecho un trabajo por parte de todos los alcaldes y alcaldesas. No vamos a desaprovechar ni un solo gramo de talento y de potencialidad que hay en nuestros territorios. Ni en el caso de la Agencia Espacial ni en el de la Agencia estatal de supervisión de la Inteligencia Artificial. Vamos a seguir trabajando en red con todas aquellas ciudades y territorios que nos han presentado y que tienen grandes proyectos de inteligencia artificial y aeroespaciales. Por tanto, son agencias que van a coordinar un trabajo en todo el país. Todo mi respeto y admiración a la ciudad de Granada por lo que es y va a seguir siendo más allá de que Coruña albergue la sede.

-Teruel también ha presentado batalla por la elección de Sevilla y se queja de que no se compense a los territorios que están perdiendo habitantes.

-Si leemos en el BOE el proyecto del Gobierno de España sobre la desconcentración de las nuevas entidades estatales, dice que esa racionalidad no se había producido hasta ahora porque todo iba a parar de forma centralista a la comunidad de Madrid. Por tanto, no se habían equilibrado con criterios poblacionales otros territorios donde vive mucha gente, pero no tenían este motor que supone la Administración General del Estado. Vincular este proceso de desconcentración con las políticas que luchan contra la despoblación no es correcto. No lo ha sido nunca. Sin embargo, el Gobierno de España también está luchando contra la despoblación con una inversión prevista de 10.000 millones entre 2021 y 2023.