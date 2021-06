La sanidad andaluza ha registrado un hito excepcional a nivel nacional y el Hospital Juan Ramón Jiménez, en Huelva, ha sido protagonista del mismo. Andalucía ha recibido por primera vez la donación en vivo de una córnea de una mujer que, debido a su patología, precisaba de la extirpación del tejido ocular.

La propuesta que le ha hecho convertirse en la primera donante en vivo de este tejido se le hizo al comprobar que la córnea mantenía intactas todas sus propiedades y su gesto de enorme generosidad ha permitido que otra persona haya podido recuperar la visión.

Donación sin dudarlo

La donante nació con una malformación en el ojo izquierdo y, prácticamente, es un "ojo ciego", aclara la propia donante. "Recuerdo ver de pequeña alguna claridad, pero muy poco", especifica. Para ella, esta circunstancia no le ha impedido hacer su vida "normal". Sin embargo, con el paso de los años la situación se complicó y tras varias idas y venidas a distintos centros sanitarios se le recomendó eviscerar para evitar, sobre todo, el dolor que le estaba provocando.

"Es muy duro. Se te cae el mundo en todos los aspecto, pero así lo decidimos en familia. La sorpresa fue cuando me llamó el doctor que me iba a intervenir y me explicó que la córnea era válida y si tenía inconvenientes en donarla. No me lo pensé", manifiesta, al tiempo que elogia el trabajo del equipo del servicio de Oftalmología del Juan Ramón Jiménez.

"Animo a todo el mundo cuando se le presente la ocasión que no lo duda porque si con un órganos puedes dar vida o mejorar la validad de vida de alguien, no hay nada que pensar", recalca la donante.

Hito sanitario en Andalucía

El equipo de Oftalmología del hospital onubense que ha hecho posible este hito indica la recomendación que se le hizo a la paciente para acabar con su dolor fue la sustitución del globo ocular por una prótesis. "En este caso, la peculiaridad era que la córnea se encontraba sano y por tanto se le pidió si ella deseaba donar este tejido y ella, de forma altruista, no lo dudó", explica uno de los profesionales que subraya que se trata del "primer caso documentado en España de una donante viva de tejido corneal".

En el Día Nacional del Donante de Órganos, que se celebra hoy 2 de junio, la Coordinación Regional de Trasplantes, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), recuerda a la población la importancia de la donación de tejidos que, como en el caso de las córneas, permiten a personas que han perdido la visión recuperarla parcialmente o en su totalidad, con todo lo que ello entraña en cuanto a la mejora de su calidad de vida.

La donación de tejidos es tradicionalmente menos conocida que la donación de órganos, pero no por ello es menos importante, de hecho, se realizan con mucha más frecuencia que los trasplantes de órganos. En Andalucía, a pesar de la situación generada por el Covid-19, han sido más de 5.000 pacientes los que en el año 2020 han recibido el implante de algún tipo de tejido: 473 pacientes han recibido un trasplante de córneas, se han realizado 4.751 implantes de hueso a 3.406 pacientes, 26 trasplantes de válvulas cardiacas, siete de vasos sanguíneos, nueve trasplantes de piel y 162 implantes de membrana amniótica.

La mayor parte de los tejidos donados proceden de fallecidos, con el osteotendinoso (huesos, tendones y cartílagos) y las córneas a la cabeza. En este grupo se encuentran, igualmente, las válvulas cardíacas, la piel y las escleras (parte blanca del globo ocular). Pero también existen las donaciones de tejidos por parte de vivos, como es el caso del semen, el tejido ovárico o la membrana amniótica (fina capa externa que recubre la placenta) y por primera vez, esta donación de córnea de donante vivo.

Balance de los primeros cincos meses del año

Andalucía ha registrado en los primeros cinco meses del año un total de 133 donaciones de órganos y 45 de tejidos. Además, del total de donaciones de órganos que se han producido, 48 han sido en asistolia o a corazón parado, un procedimiento de mayor complejidad, especialmente durante la pandemia por Covid-19.

Las donaciones de órganos registradas en lo que va de año –hasta el 31 de mayo - se han distribuido entre las ocho provincias andaluzas: Almería (9), Cádiz (23), Córdoba (22), Granada (11), Huelva (3), Jaén (6), Málaga (33), Sevilla (26).

La Consejería de Salud y Familias agradece la solidaridad de las familias que han dicho sí a la donación. Gracias a ello, se han podido realizar un total de 305 trasplantes, de los que 186 han sido trasplantes renales, 79 trasplantes hepáticos, 15 de corazón, 18 de pulmón y siete de páncreas. Respecto al trasplante de tejidos, los trasplantes de córneas han sido 219 en los primeros cinco meses de 2021.

Estos datos ponen de manifiesto que la actividad en donaciones de órganos y trasplantes se están recuperando, después de haberse mantenido durante las semanas más críticas de la pandemia.

En estos últimos meses, se está consiguiendo prácticamente la misma actividad de donación que antes del comienzo de la pandemia, con recuperación de la actividad en cuanto al número de trasplantes que se realizan. Respecto al año pasado, la actividad de trasplante se ha incrementado en un 20% (pasando de 254 a 305 trasplantes de órganos), y la de trasplante de córneas se ha incrementado un 10% (pasando de 200 a 219 trasplantes de córneas.

Durante las semanas más complicados de la pandemia, se ha dado prioridad a los pacientes en urgencia cero o en situación de extrema gravedad, en los que el trasplante no podía esperar, así como a aquellos pacientes difíciles de trasplantar por sus características inmunológicas o morfológicas.

El coordinador autonómico de Trasplantes, José Miguel Pérez Villares, junto con el agradecimiento a los donantes y sus familiares, ha querido reconocer el esfuerzo de los profesionales de los equipos de donación y de los equipos de trasplantes, motivados por la preocupación por continuar atendiendo las necesidades de los pacientes en lista de espera para trasplante.

Pérez Villares también ha recordado que, en las últimas semanas, se está realizando una normalización progresiva de la actividad de donación y trasplante. La Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía junto con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y el resto de las comunidades autónomas, han puesto en marcha un Plan Post-Covid con el objetivo de reactivar el programa de donación y trasplante de órganos y tejidos y retomar el ritmo de actividad previo al mismo tiempo que se continúa garantizando la seguridad del paciente.

El Plan prevé la reactivación progresiva de los programas de donación y trasplante de órganos y tejidos, retomando los procedimientos no urgentes que ya se han puesto en marcha en muchos hospitales y el trasplante de donante vivo.