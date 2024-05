Detenido el responsable de una ONG en Salamanca por obligar a "favores sexuales" a mujeres en situación irregular

Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional ha detenido al presidente de una organización no gubernamental (ONG) en Salamanca por acosar y forzar a "realizar favores sexuales" a mujeres en situación irregular.

Según la información facilitada desde la Comisaría Provincial, las víctimas, que por el momento son dos dentro de una operación que se mantiene abierta, eran personas con "grandes necesidades económicas", quienes "eran coaccionadas, sufriendo acoso sexual, cuando tramitaban las solicitudes de alimentos"."Algunas de ellas habrían sido forzadas a realizar favores sexuales al presidente de una determinada ONG, el cual gestionaba a su vez dicho reparto", han apuntado en referencia al proceso en el que las víctimas solicitaban alimentos.

La investigación comenzó cuando, desde la Policía Nacional, se tuvo conocimiento de la actividad delictiva relacionada con un trabajador de una ONG de Salamanca, que "ocupaba además un puesto de relevancia en su estructura organizativa"."Una evidencia del abuso de este individuo para con las mujeres era la gestión de la entrega de alimentos a las mismas, la cual siempre la hacía en su domicilio particular alegando la necesidad de realizar una evaluación sobre el perfil del solicitante y de sus necesidades concretas", han detallado desde el Cuerpo Nacional de Policía.

El 'modus operandi' del detenido consistía en solicitar teléfono y otros datos a las mujeres extranjeras, a las que luego pedía datos particulares e incluso fotografías relativas "a su esfera personal", "la mayoría de ellas de índole sexual".

Una vez logrado el objetivo y con la excusa de entregarles alimentos donados por la organización, quedaba con ellas en su domicilio particular, obligando "en algunos casos" a mantener relaciones íntimas con él, "prevaliéndose de su situación de superioridad y de la imperiosa necesidad de conseguir alimentos que tenían sus víctimas para llevárselos a sus familias".

Según la información recogida, "la investigación no está aún cerrada", ya que desde la Policía se teme de la existencia de otras víctimas que "por miedo o por no tener permiso de estancia" en España "no se atreven" a denunciar aún los hechos.

La Policía Nacional ha mostrado su completa disposición con posibles víctimas, a través de llamada a la Sala del 091, en el teléfono contra la Trata 900105090 y por correo electrónico, en la dirección trata@policia.es."En todo caso e independientemente del medio utilizado para la denuncia de los hechos, se garantizará la privacidad, así como la paralización de su posible situación de irregularidad en materia de extranjería", han indicado desde el Cuerpo de Policía sobre una operación que explotó en la mañana del 7 de mayo de 2024 y que "sigue abierta".