Desconvocadas movilizaciones de trabajadores del metro tras alcanzar un acuerdo

Los representantes legales de CCOO en Metro de Málaga y la representación de la empresa han llevado a un acuerdo de mínimos para desconvocar las huelgas y concentraciones señaladas para este viernes y 7 de diciembre.

Según ha indicado CCOO en un comunicado, "este acuerdo garantiza la estabilidad de la planificación, una mejor distribución de los turnos y mejora las cargas de trabajo diarias".

Así, han señalado que "aunque no se recogen todas las reivindicaciones que el colectivo afectado estaba reclamando, se consigue una gran parte de las mismas, demostrando que los representantes de CCOO y las trabajadoras afectados por la mala planificación y organización de la empresa, estaban en lo cierto en sus afirmaciones".

Han explicado, de igual modo, que "tras varias e intensas" reuniones con la representación de la empresa se ha conseguido un acuerdo, refrendado en el Sistema Extrajudicial de Conflictos Laborales en Andalucía (Sercla), "donde se establece certidumbre y cumplimiento a las justas reivindicaciones realizadas por el colectivo de operadores de línea de la empresa Metro Málaga".

Han recordado que los representantes de CCOO, desde el pasado mes de diciembre de 2022 vienen manteniendo reuniones y grupos de trabajo, con los representantes de la empresa, para "generar una mejora real de los turnos que se iban a implantar a partir de 2024 y que afectan a este colectivo".

Desde ese momento, han añadido, "la representación de la empresa se ha mostrado con una actitud inmovilista, no entendiendo la nueva realidad a la que se enfrentaba esta plantilla con la apertura de las dos nuevas estaciones (Guadalmedina y Atarazanas) y la ampliación del número de trenes y su frecuencia diaria"."Esta actitud por parte de la empresa ha generado la convocatoria de varias jornadas de concentraciones de protestas y la realización de varias jornadas de huelgas, que gracias a este acuerdo de mínimos se ha desconvocado", han valorado.

De igual modo, han incidido en que en estas reuniones y grupos de trabajo "se le ha ido dando forma a la planificación y distribución para la elaboración de los nuevos turnos, que se ha visto refrendado finalmente con lo establecido en el acuerdo".

Las mejoras se han ido consiguiendo, han indicado, "con el trabajo realizado en las reuniones de turnos desde el mes de diciembre de 2022 hasta ahora, y también tendrán que trabajar en la misma línea en los diferentes servicios".

Al respecto, han añadido que "al crear la empresa más turnos de reserva, estos traerán más estabilidad en la planificación anual del servicio". "Entendíamos que había que acotarlos para que no nos generaran un déficit de horas y se ha conseguido regular. No se generará un déficit por encima de lo que marca el convenio, o lo que es lo mismo, no se asignará descanso si la persona está próxima a las 16 horas entre enero/octubre y 8 horas en noviembre/diciembre. Esto hasta ahora no había sido así y si estaba el servicio completo se asignaban descanso. Esto es una mejora de convenio", han indicado desde CCOO.

Estos puntos se establecieron por mayoría de los asistentes a la asamblea de trabajadores del colectivo de operadores de línea celebrada el pasado viernes.

Por último, han añadido que aunque se ha llegado a este acuerdo para continuar con los turnos combinados, los representantes de CCOO le han trasladado a la representación de la empresa que "es hora de cambiar la operativa a corto/medio plazo". "Este acuerdo que se ha conseguido ha sido gracias al gran trabajo de todo el colectivo de operadores de línea", han valorado.

El secretario general de la Sección Sindical de CCOO en Metro Málaga, Daniel López, ha añadido que "la representación sindical de CCOO estamos en minoría en el comité y nos hemos enfrentado a la resolución de este conflicto generado por la empresa sin la ayuda o el apoyo del resto de la representación"."Nos han intentado silenciar y boicotear en nuestro trabajo de representación, con ataques personales incluidos, han intentado torpedear nuestro trabajo, pero lo único que nos mueve es mejorar nuestro día a día y seguiremos defendiendo al colectivo de operadores de línea", ha concluido López.