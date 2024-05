Desaladora de la Axarquía, cierre de la residencia La Vega y el tercer PAEM, a debate en pleno de Diputación

La ejecución de la desaladora de la Axarquía y la rebaja del IVA al 5% en la factura de la luz, gas y biomasa (PP); el rechazo al macroproyecto urbanístico sobre el acuífero de la localidad de Coín (PSOE); el cierre de la residencia La Vega del municipio de Antequera (Con Málaga y PSOE) y el aumento de la ejecución presupuestaria de la Junta "que garantice el fortalecimiento y el desarrollo de los servicios y las políticas públicas"(Con Málaga) son algunas propuestas que se debatirán en el pleno de Diputación de Málaga de este miércoles, en el que también se abordará el tercer Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM).

El portavoz del grupo provincial 'popular', Cristóbal Ortega, ha explicado la moción sobre la desaladora de la Axarquía, "que corresponde al Gobierno al ser una obra declarada de interés general del Estado". "Los malagueños creemos que merecen disculpas por parte del Gobierno de Sánchez en su afán de mentir, enredar y confundir a la opinión pública respecto a esta importante infraestructura", ha dicho.

Así, ha contrapuesto el trabajo de la Junta y la Diputación en la lucha contra la sequía frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez, que "lo único que hace es dar la espalda".

También ha recordado la respuesta parlamentaria en la que el Gobierno "admitió que quien tiene que hacer el proyecto técnico de esta infraestructura es Acuamed, es el Gobierno de España, y ellos mismos son los que llevan meses pidiendo a la Junta que hiciera el proyecto, son los mismos que llevan pidiendo también la ubicación, y no reconocían que las competencias, quien tiene que poner en marcha la infraestructura, es del Gobierno de España", ha apostillado."Hemos creído oportuno, ya que ha quedado acreditado que es el Ministerio de Transición Ecológica y el Gobierno quien tiene paralizado esta importante infraestructura, traer al pleno desde el grupo del PP nuestra preocupación por la sequía y la tan importante infraestructura tan necesaria para la Axarquía", ha sostenido.

En concreto, instan al Gobierno "a que asuma su responsabilidad y agilice de una vez por todas la ejecución de la desaladora de la Axarquía, como corresponde al ser una obra declarada de interés general del Estado". "Entendemos que debe ser aprobada por todos los grupos, que es una preocupación que debe tener el resto de grupos y un asunto tratado, debatido y votado favorablemente, ya que es una demanda histórica", ha sostenido.

Por su parte, el viceportavoz del grupo provincial 'popular', Luis Rodríguez, ha detallado la moción urgente "simple" pero a la vez "esencial en el día a día de todos los hogares". En concreto, el PP exige al Gobierno central que "aplique el IVA reducido del 5% a la electricidad, el gas y la biomasa". "Lo debatiremos en el pleno, en el que apelaremos una vez más al sentido común y responsabilidad de todos los miembros"."Casi el 26% de las familias españolas se encuentran en riesgo de exclusión social", ha recordado, al tiempo que ha advertido de que ello es "gracias a las medidas de este Gobierno, que presume de ser progresista y social", ha lamentado.

PAEM

Por su parte, la diputada de Economía, Hacienda y Administración electrónica, María del Carmen Martínez, ha informado de que llevarán al pleno el tercer PAEM, que se va a producir dentro de 2024.

Al respecto, ha concretado que será"diferente" a los dos anteriores, ya que en este tercero va "a poder ser de forma incondicional". El tercer PAEM, por valor de 17 millones de euros, "es fundamental para las poblaciones de la provincia", ha valorado la diputada, que ha concretado que este tercer PAEM, "una vez aprobado, se prevé que a finales de julio primeros de agosto, esté disponible en las cuentas de estos ayuntamientos"."Mientras que unos ponen palos en las rueda nosotros ponemos financiación para que nuestros pueblos puedan tener esa ayuda económica para ejercer y afrontar todos esos desequilibrios económicos que les está llegando a través de todas esas subida de precios, impuestos, IPC, que nuestro Gobierno no es capaz de controlar y que tiene una repercusión directa en los vecinos de la provincia de Málaga y los ayuntamientos tiene que afrontar", ha asegurado. Por último, ha subrayado que desde la Diputación "seguiremos apoyando, invirtiendo y ayudando" a los municipios.

PSOE

Por su parte, el PSOE lleva al pleno de la Diputación una moción de rechazo al macroproyecto urbanístico sobre el acuífero ubicado en la zona de Matagallar del municipio malagueño de Coín.

El diputado provincial del PSOE Miguel Espinosa ha incidido en que "nos unimos a esa petición unánime que están haciendo los vecinos y vecinas de Coín en la defensa de su acuífero y en la defensa de este entorno natural tan importante para el municipio y el Valle del Guadalhorce"."Este macroproyecto no tiene ningún sentido y afecta claramente a la biodiversidad del territorio, no es un proyecto sostenible", ha agregado.

RESIDENCIA LA VEGA

Por su parte, tanto PSOE como Con Málaga llevan una moción sobre el rechazo al cierre de la residencia de mayores de La Vega en la localidad de Antequera.

El diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez, ha explicado que "este pleno va a estar marcado, en negro, porque desde el PP se va a constatar el cierre de un nuevo servicio público de esta Diputación, en este caso la Residencia La Vega", ha criticado y ha advertido de que "este hecho no es aislado, es continuista a lo que ha venido representando el gobierno del PP"."Nos oponemos, rotundamente, al cierre de la Residencia La Vega, en Antequera. Nos oponemos a que esta Diputación vaya desmantelando toda la red de políticas públicas en las que es competente mientras centra sus esfuerzos en las políticas de autobombo y el dopaje de ayuntamientos del Partido Popular en la provincia. Nos solidarizamos con la plantilla, con las trabajadoras y trabajadores que son un orgullo para la Diputación y que, sin embargo, siguen siendo ninguneados por un gobierno indolente ante la falta de plazas públicas que garanticen una vejez digna a las personas mayores de la provincia", ha criticado Márquez.

Ha precisado que "no nos oponemos a que esta Diputación ayude, desarrolle directamente o colabore con una entidad privada que atiende a personas que, como los mayores, necesitan de la participación activa de la Diputación. No nos oponemos a que la Diputación le otorgue un espacio a una asociación para atender a personas con autismo. No lo hacemos, ni lo vamos a hacer. Nos oponemos que sea a costa de cerrar un servicio fundamental".

Por otro lado, también Con Málaga lleva a pleno este miércoles una moción en la que aboga "por un aumento de la ejecución presupuestaria de la Junta de Andalucía que garantice el fortalecimiento y el desarrollo de los servicios y las políticas públicas en nuestra comunidad autónoma y en nuestra provincia".

Desde Con Málaga solicitan que se inste a la Junta de Andalucía "a realizar los cambios necesarios para aumentar los índices de ejecución de los recursos de los que dispone a partir a partir del fortalecimiento de lo público para mejorar los servicios y políticas competentes de la Comunidad Autónoma Andaluza".