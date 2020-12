Denuncian que Podemos e IU planean "un ERE encubierto" en la plantilla de Adelante tras la expulsión de Teresa Rodríguez

Parte de los trabajadores del grupo parlamentario de Adelante Andalucía han denunciado este jueves que Podemos e IU planean un "ERE encubierto" tras la expulsión de Teresa Rodríguez y ocho diputados afines a ella del grupo. Según este grupo de empleados, los mencionados partidos han comunicado verbalmente a sus representantes que se procederá al "despido inmediato" de la plantilla, conformada por 22 personas. "Llama la atención que partidos que dicen defender a los trabajadores estén tratando de esta forma a los suyos", apuntan

Estas personas, que son en su mayoría periodistas y asesores, aseguran que desde IU han calificado estos despidos como "procesos de salida". Fuentes de la plantilla explican que hay dos trabajadores a quienes se les ha comunicado que seguirán en la plantilla, pero se quejan de que "no han dado más información". También denuncian que se ha producido un retraso en el pago de sus nóminas, que solían recibir el 28 de cada mes, por lo que acumulan varios días de retraso.

Según estos trabajadores, se trata de una "maniobra de presión y estrategia de desgaste previa a un ERE o ERE encubierto”. También se quejan de que la dirección del grupo parlamentario, en manos de IU tras la expulsión por "transfuguismo" de Teresa Rodríguez y los suyos, no se ha puesto en contacto con la plantilla. "No se entiende este ninguneo y el desprecio a los trabajadores", añaden estos empleados que, garantizan, no se trata de cargos de confianza, sino que han pasado por procesos de selección para acceder a estos puestos.

La dirección de Adelante niega el ERE

Fuentes de grupo parlamentario confirman estos despidos y aseguran que irán asociados a una indemnización de 33 días por año trabajado. También niegan que se trate de un "ERE encubierto", sino del fin de una relación laboral de "cargos de confianza", ya que, aseguran, estos trabajadores dedican ahora sus tareas a atender a los diputados no adscritos, es decir, Teresa Rodríguez y sus afines. Asimismo, rechazan que todos los empleados hayan pasado por procesos de selección y que la mayoría pertenecen al entorno de Anticapitalistas, aunque no todos son militantes.

Estas mismas fuentes explican que estos trabajadores están contratados con los recursos que pertenecen a Podemos, dentro del reparto de fondos que el Parlamento otorga a los grupos para su mantenimiento. De hecho, explican desde la dirección del grupo, estaban contratados por el partido morado hasta mediados de año y no fue hasta que Rodríguez dejó de ser líder orgánica de Podemos cuando pasaron a trabajar directamente para el grupo parlamentario.

El dinero para contratar a estos 22 trabajadores corresponde al 60% del casi 1,7 millones de euros que la Cámara transfiere cada año para que Adelante funcione, ya que el 40% restante corresponde a IU. Tras la marcha de Rodríguez y sus afines, el dinero seguirá llegando íntegro a Adelante, a pesar de que ya sólo cuenta con ocho de los 17 diputados que tenía inicialmente.

Respecto al retraso en los pagos de las nóminas de noviembre, desde Adelante explican que se trata de un problema técnico provocado por la atropellada transición de poderes y el control de las cuentas.