Declaración institucional en la Diputación de apoyo a la plantilla de la empresa Eviosys afectada por un ERE

El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este lunes en sesión ordinaria, ha formalizado una declaración institucional en apoyo a la plantilla de la fábrica con la que cuenta en Dos Hermanas (Sevilla) la empresa de fabricación de cierres y tapones de metal Eviosys Packaging Clousures Spain, ante el expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo promovido por la dirección para destruir 54 de los 66 puestos de empleo de esta fábrica.

La declaración institucional, leída por el presidente del comité de empresa, David Pavón, ha sido suscrita por todos los grupos representados en el plenario, quienes por unanimidad han manifestado su preocupación ante las declaraciones trasladadas por el comité de empresa de la planta de Dos Hermanas, cuyos planes de empresa pueden afectar "gravemente" al empleo de la plantilla.

Así, en la lectura de la declaración institucional, se ha mostrado el apoyo tanto a la plantilla que se enfrenta a un expediente de fin de actividad, lo que afectaría a decenas de familias nazarenas, como al comité, que actualmente se encuentra en fase de negociación, con objeto de paralizar el cierre, o, en su defecto, lograr el acuerdo "más beneficioso" posible para los empleados.

Por su parte, Pavón, durante su intervención, ha señalado que se trata de una empresa que cuenta "con más de 60 años de historia. Una plantilla que hace 30 años, era de 300 trabajadores. Hoy día quedamos 66 y quieren terminar con esta emblemática empresa donde hemos sido líderes europeos en innovación en este sector".

A este respecto, el presidente del comité de empresa ha explicado que una multinacional, que detrás tiene un fondo de inversión americano, "dice que los beneficios que estamos obteniendo en los últimos años son brutales", pero "alegan que quieren ganar más dinero y deslocalizar nuestra producción en Sevilla y llevársela a Polonia, a Polonia o a Asturias", porque "allí van a ganar muchísimo más dinero del que están ganando aquí", ha apuntado."Sabemos que nuestra empresa funciona, pero aún podemos hacerla que funcione más, pero la empresa no nos da esa alternativa. Hemos presentado un plan, un plan de viabilidad mañana que nos volvemos a sentar con la empresa. Se lo hemos dado a conocer a nuestro Delegado Territorial", ha subrayado.

Asimismo, Pavón ha resaltado que "el Ayuntamiento de Dos Hermanas está insistiendo con la empresa para que no se deslocalice, para que no se pierdan los puestos de trabajo", pero "la respuesta es tajante", ha lamentado al tiempo que ha pedido a la Diputación su colaboración. "Os pedidos que hagáis política para ayudarnos. Nosotros en estos momentos no tenemos colores ni sindicatos. Vamos a una. Somos 66 casas de familia que se pueden ver en la calle. Lo único que pedimos es el mantenimiento del empleo y que nos den la alternativa de demostrar y mostrar que somos capaces de ser todavía más rentables", ha concluido.