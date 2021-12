Suben los accidentes mortales de tráfico y los fallecidos en comparación con el año 2019

Los accidentes de tráfico mortales se han incrementado en un 12,1% en Andalucía durante los once primeros meses de 2021, respecto al año prepandémico 2019, en tanto que los fallecidos han aumentado un 8,4% respecto al último año antes de la llegada del coronavirus y con una movilidad similar a la del actual periodo, según datos divulgados este lunes por la Delegación de Gobierno en la comunidad autónoma.

Las bicicletas y los patinetes (VMP) no podrán circular por las aceras tras el reciente cambio de la Ley de Seguridad Vial, aunque reglamentariamente se podrá fijar alguna excepción

El balance de estos primeros once meses de 2021 también refleja que el 69% de los accidentes mortales se han registrado en carreteras interurbanas, mientras que el 31% restante se produjeron en autopistas y autovías.

En cuanto al vehículo involucrado en los siniestros, en los turismos la cifra se sitúa en 99 accidentes, un aumento del 23,7% respecto a 2019, mientras que en las motocicletas se ha reducido un 14,8%, pasando de 54 hace dos años a 46 en el actual.

El balance ha sido presentado en la Comisión de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial en Andalucía, presidida por el delegado del Gobierno de España en la región, Pedro Fernández, y donde la jefa provincial de Tráfico de Sevilla y coordinadora de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Andalucía, Ana Luz Jiménez, ha dado a conocer las cifras de siniestralidad registradas hasta noviembre, según recoge un comunicado de la Delegación.

Aumenta la cifra de ciclistas que usan el casco, lo que no sucede con los conductores de ciclomotor. Un 20% de los ciclistas fallecidos no llevaban casco, porcentaje que se eleva al 33% entre los conductores de ciclomotor fallecidos

Ante estas cifras el delegado del Gobierno ha pedido "prudencia" a los conductores andaluces, "especialmente durante las fechas navideñas".

En números absolutos, hasta el 30 de noviembre de 2021 se registraron en Andalucía 176 accidentes mortales de circulación en carretera con 193 fallecidos, lo que supone un 19,7% más de accidentes y 32 fallecidos más (+19,9%) que en 2020, "un año estadísticamente marcado por las diferentes restricciones a la movilidad motivada por el Covid-19", ha precisado el comunicado.

Fernández ha manifestado que los datos de accidentabilidad "pueden estar condicionados" por las diferentes situaciones de movilidad asociadas a la pandemia motivada por Covid-19, si bien es destacable que "el aumento de accidentes mortales y fallecidos ha sido superior al crecimiento de la movilidad, que se ha comportado de forma muy similar a la de 2019, apenas un 1% superior a ese año prepandémico". Entre las causas más frecuentes de esta siniestralidad se encuentran el uso del móvil y el exceso de velocidad.

"El confinamiento nos ha incrementado la dependencia del uso de la tecnología y la imposibilidad de movernos nos ha hecho sentir mayor necesidad de viajar y de llegar antes a aquel lugar que llevábamos tiempo sin poder visitar, dos cuestiones que están condicionando nuestra forma de retomar la conducción", ha afirmado el delegado del Gobierno.

Más ciclistas que usan el casco

En cuanto a los usuarios más vulnerables -bicicleta, motocicleta y ciclomotor- y el uso del caso, el 20% de los ciclistas fallecidos en 2021 no usaba casco, un porcentaje muy por debajo del 67% que no lo llevaban en el balance de 2019, "variación a la baja de la que debemos alegraros porque significa que cada vez somos más conscientes de la necesidad de protegernos cuando nos exponemos en las carreteras", ha comentado el delegado del Gobierno.

No obstante, en el caso del ciclomotor el 33% de los fallecidos en 2021 no llevaba puesto el casco, "un motivo que no supuso la muerte de conductores de ciclomotores en los dos años anteriores", destaca el informe.

Respecto al uso del cinturón, el 32% de los fallecidos en turismos este año no lo llevaba puesto, porcentaje similar al del pasado año, si bien en el caso de las furgonetas el 67% de los conductores implicados en accidentes no utilizaba este medio de seguridad.

Los accidentes en zonas urbanas han aumentado más de un 82% respecto a 2019. También se han analizado hasta el 30 de noviembre de 2021 los accidentes en zonas urbanas en Andalucía, donde se contabilizaron 51 accidentes mortales de circulación, con 51 fallecidos, un 82,3% más que en 2019 y un 34,2% más que en 2020.

Cambios legislativos y de normativas

El cambio legislativo se refiere a la reforma de La Ley de Seguridad Vial, que entrará en vigor a los tres meses, es decir, a partir de marzo de 2022.Se establece que los peatones tienen preferencia de paso sobre los vehículos en los pasos para peatones, en las aceras y en las zonas peatonales, mientras las bicicletas y los patinetes (VMP) no podrán circular por las aceras, si bien se recoge que reglamentariamente se podrá fijar alguna excepción.

"Hasta ahora solo se mencionaban los pasos para peatones, por lo que el cambio incluirá a las aceras y las zonas peatonales para dar cobertura a la preferencia peatonal en vados y accesos a garajes que se sitúan en las aceras y que son cruzados por los vehículos y en zonas peatonales compartidas", señalan las autoridades.

Para turismos y motocicletas se elimina la posibilidad de exceder en 20 kilómetros por hora la velocidad máxima en carreteras convencionales para efectuar adelantamientos, una medida "que pretende extender el mensaje de que los adelantamientos son peligrosos y de que el impacto frontal es más lesivo cuanto mayor sea la velocidad de los vehículos implicados".

Sanciones y retirada de puntos

Estas modificaciones se producirán en paralelo a un aumento del número de puntos y de sanciones económicas que se retirarán por motivos como la utilización -sujetando con la mano- de dispositivos móviles, que supondrá la retirada de seis puntos, los mismo que se restarán de carné de conducir por arrojar objetos que puedan provocar incendios o accidentes, además de una multa de 500 euros.

Por no utilizar correctamente el cinturón de seguridad, SRI, cascos o elementos de protección se retirarán cuatro puntos; seis por adelantar a ciclistas de forma peligrosa y sin mantener la distancia obligatoria de 1,5 metros; y también cuatro por respetar las señales o las órdenes de la autoridad.

"Con el objetivo de continuar reduciendo el número de accidentes en carreteras", la DGT aplicará a partir de enero una nueva normativa en la circulación que tanto Fernández como Jiménez han analizado en el encuentro para conocer las principales modificaciones.

El primer cambio es la consideración de los patinetes eléctricos (y en general de los Vehículos de Movilidad Personal, VMP) a todos los efectos como un vehículo, por lo que estarán obligados a cumplir las normas de circulación, o la prohibición de incrementar en 20 kilómetros la velocidad permitida en casos de adelantamiento.

En el caso de los patinetes (VMP), la nueva normativa prohíbe circular a más de 25 kilómetros por hora, por las aceras y bajo los efectos del alcohol o con dispositivos móviles o auriculares. Sólo podrá utilizar el vehículo una persona y deberá portar un certificado que acredite los requisitos técnicos del patinete y VMP.