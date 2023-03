Cultura andaluza orgullosa de impulsar como habla

Las nuevas generaciones de la cultura andaluza, o una parte de ellas, utilizan la escritura andaluza como herramienta reivindicativa y de orgullo identitario. Se constata a través de las redes sociales de muchos de los artistas que, desde diferentes ámbitos creativos, expresan su preferencia hacia la comunicación a través del andaluz.

Artesanía y camisetas

Los perfiles en redes sociales que comercializan merchandising con lemas, palabras o expresiones en andaluz son numerosos. Por citar algunos, @zestaperdiendo (en la imagen, venden láminas, camisetas, tazas y fundas de móvil), y otros que sin usar la EPA tiran de lo identitario como @uonki.

El gaditano Fran Caro, por ejemplo, está detrás del perfil @zestaperdiendo, desde el que juega con el diseño de azulejos tradicionales con expresiones andaluzas para comercializarlo en diferentes formatos. Usaba el “castellano” con expresión andaluza hasta que descubrió la EPA. “Me gustó tanto porque puedo expresar como hablo y como me expreso mucho mejor que usando el castellano y además lo veo como una forma de reivindicar lo nuestro, de demostrar que no tenemos complejos y que estamos orgullosos de nuestro acento, de nuestra forma de hablar y de como nos expresamos. Es como dar un puñetazo en la mesa y decir, ya está bien”.

Literatura, grafitis, tatuajes, humor...

De un modo muy parecido comenzó Pintarraheô su camino hacia el uso de la EPA. "Antes del proyecto de Pintarraheô yo ya escribía parte de mi producción literaria y poética en Andalûh, pero con una 'ortografía intuitiva'. Cuando comencé este proyecto en 2018 recién había descubierto la ortografía EPA. En cuanto la estudié me decidí a usarla por la completitud, la coherencia y la robustez de las reglas ortográficas, me daba una herramienta poderosísima para expresar lo que quería expresar del modo en que quería expresarlo. Además quería huir de ortografías intuitivas, deslavazadas y arbitrarias, que, en mi opinión, acaban haciendo más mal que bien dejando a la lengua andaluza como una cosa poco seria y 'para el chiste'. Yo quería hacer un uso serio y formal de nuestra lengua, que es lo que en mi opinión se merece el Andalûh".

Un impulso creciente de la cultura andaluza y sus gentes hacia la expresión, también escrita, de sus voces. "Es innegable que estos años estamos viviendo un momento de desarrollo muy importante de la escritura en andaluz. Creo que las nuevas generaciones teníamos una necesidad de esta herramienta de escritura para expresar mejor como sentimos, como pensamos y como vivimos", sentencia Pintarraheô, que destaca el papel que ha jugado el colectivo de andalugeeks para su desarrollo y difusión. "Desde que este colectivo comenzase a desarrollar herramientas para la expansión del Andalûh EPA en 2018, especialmente el transcriptor Castellano-Andalûh, hemos visto una explosión de expresiones en andaluz ortografiado. Sin que estas expresiones estén confinadas al 'ámbito artístico', es cierto que ahí es donde ha encontrado un terreno abonado donde está siendo explotado de las maneras más diversas: desde la música a la poesía, pasando por el cine, el teatro, la pintura, el diseño gráfico, el tatuaje o el arte urbano", argumenta el artista que mantiene su anonimato. Pintarraheô ha colaborado en el cartel de la Semana Santa 2023 de Cádiz con su grafía en EPA ('Çeñôh de lô êppaçiô infinitô'), así como en el disfraz que la concejal de Cultura, Lola Cazalilla, exhibió en la reciente final del concurso de carnaval en el Falla dedicado al Congreso de la Lengua y cuyo sombrero llevaba la obra de ilustres gaditanos escrito por Pintarraheô en ortografía EPA. "Letras escritas en andaluz, que es como ellos las dijeron y las pensaron", declaró la edil esa noche.

Son muchos los campos en los que el uso del Estandar Para el Andaluz se va haciendo hueco. El arte urbano de Pintarraheô (llevado también a tatuajes como vemos en las imágenes), la creación literaria de Huan Porrah o Nuria Bayo o el uso del andaluz en el humor como los memes de @malacara, aunque no se circunscriban a la propuesta EPA.

La música

Carmen Xía es una joven de San Fernando que aúna el rap y la copla, sus letras nacen del activismo como feminista y andaluza y eso se refleja en la lista de canciones de su primer disco. Antes de su irrupción, podemos encontrar otros ejemplos del uso del andaluz escrito (además del acento) en la FRAC, Califato 3/4 o Trandalûh. "La FRAC fue el primer grupo que vi que utilizaba esta propuesta. Yo la conocía porque llevo años dentro del movimiento andalucista y sabía que se estaba haciendo", cuenta la artista.

La isleña ha nombrado las canciones de su primer disco como 'Orguyoça', 'Êppuma y Râttrohô' o 'Iha de Mi Çangre por citar algunas, en una ortografía que usa también en sus post en redes sociales. "En otro contexto no lo uso, la verdad, soy una usuaria normal que se tiene que habituar a entenderlo. Uso más un andaluz más intuitivo, escribir como suena, pero me parece una herramienta muy importante para dignificar la existencia de la lengua andaluza. Sobre todo en coles e institutos, que es por donde creo que se debería empezar, además de usarlo los que nos dedicamos al sector de la cultura". "Pero no solo existe la EPA", como recuerda Carmen Xía, "hay otras opciones".

En el Carnaval de Cádiz, son muchas las agrupaciones que históricamente han usado el andaluz, tanto en sus repertorios como en sus propios nombres. Ha sido en este 2023, sin embargo, cuando una chirigota ha utilizado la ortografía EPA para su inscripción, concretamente 'Çembrando coplâ (la comparça er pueblo).