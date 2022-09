Cronología del caso Juana Rivas: del secuestro de sus hijos a querellarse con el juez de su caso

Año 2009

La pareja formada por Juana Rivas y Francesco Arcuri intercambian denuncias por malos tratos pero finalmente llegan a un acuerdo y ninguno ingresa en prisión. Se marchan de España, lugar de residencia hasta el momento y en 2010 se mudan a Carloforte en Cerdeña. Será en Italia donde tengan a su segundo hijo.

Año 2016

En mayo de 2016 Juana Rivas viaja a España desde Italia con sus dos hijos y no vuelve a Carloforte, lugar donde vivía con su pareja y padre de sus hijos. Escolariza a sus hijos en colegio de Maracena. E interpone una denuncia por maltrato a Arcuri por hechos que habían pasado en Italia. El juzgado de Granada asegura no tener jurisdicción sobre el tema.

A su vez, Arcuri denuncia a Rivas por sustracción de menores, ya que se los había llevado del país sin el consentimiento del padre.

Año 2017

Juana Rivas sigue en España y empieza una recolecta de firmas para que no le obligaran a entregar a sus hijos en Italia. Es entonces cuando el caso se convierte en mediático. Para estas fechas, los tribunales le obligaban a devolver a los menores a su padre. Es en este momento cuando Rivas no se presenta a la cita en el juzgado para hacer la entrega y desaparece durante un mes en paradero desconocido.

Eso provocó una gran manifestación en su defensa y se creó el lema 'Juana está en mi casa'. La fuga tuvo final el 28 de agosto cuando los entregó al progenitor.

Después de esto, la maracenera se tuvo que enfrentar a dos delitos de sustracción de menores, una en España y otra en Italia.

Año 2018

El 27 de julio de 2018, el Juzgado de lo Penal 1 de Granada condena a Juana Rivas a cinco años de prisión y a seis de pérdida de la patria potestas tras haber cometido dos delitos de sustracción de menores.

En octubre de este mismo año recurrió la sentencia y contó públicamente su historia en televisión asegurando que "si volviera atrás, no haría lo mismo" con respecto a la fuga.

Mientras tanto en Italia el proceso seguía abierto, entrevistando a los menores para poder tener un análisis psicológico sobre la familia. Este es el motivo por el que Rivas va a Italia para pasar un fin de semana con sus hijos pero no los entrega el día que le corresponde, si no dos días más tarde.

La maracenera vio un hematoma en la espalda de su hijo pequeño y lo llevó a Urgencias y con le parte de lesiones fue a denunciar a su ex pareja. En noviembre, el juzgado llega a la conclusión de la tutela de los menores debe ser para Arcuri de manera exclusiva aunque Juana Rivas podría tener un régimen de visitas.

Año 2019

En marzo de 2019 la Audiencia Provincial de Granada desestima el recurso contra la sentencia que le condenaba a cinco años de prisión y seis de pérdida de patria potestad. En este caso la Audiencia ratificaba el fallo de los cinco años de prisión pero le rebajaba la indemnización de 30.000 euros a 12.000. En Italia Rivas perdía la custodia de sus hijos, ya que se la entregaban a Arcuri y además tenía que pasarle una pensión mensual de 300 euros.

La defensa de Rivas recurrió al Supremo para evitar que la granadina entrase en prisión mientras que en Italia se archivaban las denuncias de maltrato hacia ella y sus hijo que había presentado. No obstante, vuelve a presentar dos querellas contra su ex pareja por lesión a los menores y el juzgado italiano aplaza la decisión del recurso de Rivas por haber archivado las denuncias.

A finales de julio el Supremo admite a trámite el recurso de Rivas en su condena en España. Mientras que ella solicita ayuda al Gobierno de España y de Europa para hacer frente a su batalla legal por la custodia. Además también pidió a la Junta de Andalucía que se hiciera cargo de la tutela de los menores para que no tuvieran que volver a Italia.

Año 2021

El Tribunal Supremo manifiesta que la madre granadina solo ha cometido un delito de sustracción de menores y no dos como se le acusaba inicialmente. Por este motivo, rebaja la pena de cárcel de cinco a dos años y seis meses de prisión, además de la pérdida de la patria potestad y una indemnización de 12.000 euros por daños morales y materiales causados al padre de los menores.

Rivas pide un indulto para no tener que ingresar en prisión. Es en este momento cuando el juez Manuel Piñar acuerda la detención y entrada en la cárcel de Juana Rivas. En el ato el juez de lo Penal 1 de Granada, dispone que "no ha lugar" a la suspensión de la pena de Rivas. El juez argumenta que, dado que la pena de prisión impuesta finalmente por el Tribunal Supremo a la vecina de Maracena es superior a dos años, "no precede" su suspensión.

El 11 de junio de este año ingresa Juana Rivas en el centro de inserción social Matilde Cantos en Granada capital para así cumplir con la orden de ingreso en prisión. Es el día 15 de este mismo mes cuando se estipula que la condenada puede cumplir la condena en su casa con control telemático.

El juez que la condena no ve que sea merecedora del indulto que pide porque no cree que es té arrepentida de lo que hizo.

No es hasta noviembre de 2021 cuando el Gobierno le otorga un indulto parcial. El Ejecutivo le rebaja la pena de prisión a un año y tres meses y los seis años de pérdida de la patria potestad los conmuta por 180 días de trabajo en beneficio de la comunidad. Este indulto está condicionado con que Rivas no cometa el mismo delito por el que fue condenada y tiene un plazo de 4 años desde que sale en el real decreto.

El padre de los menores apela el indulto a Rivas y el Tribunal Suprema lo admite a trámite. En él se pide la inhabilitación de la patria potestad.

Año 2022

A finales de marzo de 2022 la Audiencia de Granada le suspende la pena de prisión a Juana Rivas por la sustracción de menores. Ello conlleva la responsabilidad de que no puede cometer un delito en los próximos tres años además de participar en programas de parentalidad positiva.

En julio el Tribunal Supremo rechaza unánimemente el recurso presentado por Francesco Arcuri contra el indulto parcial de Juana Rivas.

A finales de julio Juana Rivas interpone una querella criminal contra el juez Manuel Píñar por delito continuado de prevaricación judicial y atentado contra la intimidad moral por sus "ilegales decisiones" durante la tramitación de la ejecutoria en este caso.

En septiembre el TSJA no admite la querella contra el juez que ha llevado la causa de Rivas porque no considera que haya habido prevaricación en cuanto a las decisiones tomadas por el magistrado aunque la demandante tenga una opinión distinta.