Cristóbal Cantos asegura que Laura Gómiz le ordenó realizar el plan de negocios de Cedes porque no existía

Cristóbal Cantos, director de promoción de Invercaria de noviembre de 2005 a junio de 2008 y de enero de 2009 a junio de 2011, declaró que el único expediente sobre Cedes Electria que había en los registros informáticos de Invercaria era una escritura. Cantos aseguró que no tuvo conocimiento de la existencia de Cedes Electria hasta mayo de 2011 cuando Laura Gómiz, presidenta de Invercaria, le solicitó realizar documentación que faltaba en varios expedientes reclamados por la auditoría realizada entonces tanto el Tribunal de Cuentas como la consultora Deloitte.

El quinto juicio de la macrocausa de Invercaria, en la que se investigan los préstamos que Invercaria realizó a la empresa Cedes Electria, una compañía de energía eólica que recibió una financiación pública de 1.550.000 euros, sigue con los mismos protagonistas de las cuatro sesiones anteriores. En esta sesión han declarado ante el tribunal Cristobal Cantos, Francisco Oyonarte y Manuel Jesús Rodríguez.

Este plan de negocio debía estar fechado en 2008 y 2009. Buscando información al respecto, "pude comprobar que a 31 de marzo de 2011 no existía ningún informe técnico sobre Cedes", afirmó. "Había que fabricar un documento para que la empresa fuera consolidada", recalcó a preguntas del fiscal.

En este contexto de búsqueda de información sobre la empresa, Cantos encuentra "en Google" una información en la que el consejero delegado, José Luis Manzano, aparece como condenado por un tribunal. "Le paso la copia a la presidenta, Laura Gómiz, que me responde: 'almita de cántaro, ¿tú crees que eso no lo sabe la gente de Idea?". A partir de este momento es cuando Cristóbal Cantos graba todos los encuentros con la presidenta.

A preguntas de la Fiscalía sobre Cedes y CSI (Consultoría para la Sostenbilidad Integral), Cantos aseguró que las sociedades eran tratadas por Invercaria como dos empresas distintas.

Por otro lado, Manuel Jesús Rodríguez , director del departamento de Análisis de Invercaria, explicó que no realizó ningún trabajo de análisis sobre el proyecto de Cedes Electria porque el proyecto "no era nuestro, Invercaria actuaba como un vehículo de inversión porque estaba impulsado y promovido por la Consejería y no había nada que analizar desde el punto de vista técnico". Rodríguez recordó que el proyecto de Cedes era "de alto interés estratégico". Este mismo punto fue corroborado por Francisco José Oyonarte, que fue secretario del consejo de Administración de Invercaria y de Cedes, que coincidió con Rodríguez también que no había

En este punto, a preguntas de la defensa sobre la ampliación de capital de Cedes tras la salida de José Luis Manzano del consejo de Administración, Manuel Rodríguez afirmó que al oponerse el resto de los socios a la venta de la sociedad con la idea de capitalizar la inversión de Invercaria, se interpuso una demanada que fue perdida por la sociedad de capital riesgo en primera instancia, y fue ganada en la Audiencia Provincial de Madrid. Cedes recurrió al Tribunal Supremo y el alto tribunal ha manifestado recientemente que "no tiene interés casacional, por lo que se espera que no admita el recurso y hacer efectivo el contrato por el que Invercaria recuperaría 600.000 euros.

Durante la cuarta sesión del juicio sobre las ayudas de Invercaria a Cedes Electria, el secretario del Consejo de Administración, Francisco José Oyonarte afirmó que Cedes Electria se constituyó con tres socios y con un capital social de 42.000 euros, del que el 30% era de Invercaria. "Normalmente los consejos de Administración eran en la sede de la agencia Idea, salvo una junta de ampliación de capital que fue en las odicinas de Manzano en Madrid", declaró.

A preguntas del fiscal sobre la construcción del aerogenerador, Francisco José Oyonarte afirmó que en los consejos de Administración "no se informó que quien lo desarrollaba era una tercera compañía", en concreto Eolincyl. Oyonarte respondió a las defensas de Isabel de Haro y Bienvenido Martínez que estos dos acusados "no estaban en el día a día de Cedes, puesto que su única función era asistir a los consejos".