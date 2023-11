Cortan la luz al Estadio Municipal de La Victoria, que deberá recurrir a grupos electrógenos

El Estadio Municipal de La Victoria tiene cortada la luz por falta de pago, aunque la deuda no le corresponde al Ayuntamiento de Jaén, según a explicado el concejal de Deportes, José María Álvarez. Mientras no se resuelve la situación, habrá que recurrir a grupos electrógenos si el Real Jaén juega por la tarde para así poder contar con suministro eléctrico en las torretas que iluminan el campo.Álvarez ha incidido en que "la deuda no es del Ayuntamiento" porque "cuando el Real Jaén tenía la concesión en precario del estadio llegó a un acuerdo con una empresa de telefonía para que pudiera instalar una antena de telecomunicación en el recinto a cambio de que ésta se hiciese cargo del pago de las facturas de la luz". Según el concejal, "es esta empresa la que ha dejado de pagar, no nosotros".Álvarez ha apuntado que cuando llegó el nuevo gobierno local, el Real Jaén ya no tenía la concesión en precario sino que la instalación había revertido al Ayuntamiento aproximadamente un año y medio antes."Cuando tuvimos contacto en junio de la situación que existía nos pusimos en contacto con la compañía eléctrica de referencia para que la titularidad del servicio pasase al Ayuntamiento de Jaén, pero hasta ahora solo nos dicen que están estudiando la situación", ha dicho Álvarez, que ha apuntado que uno de los problemas es que el suministro que llega a La Victoria es de media tensión y en el contrato figura que es de baja tensión."Llevamos desde junio intentando solucionar el cambio de titularidad, pero no lo hemos conseguido aún y ni siquiera sabemos la cantidad de la deuda de la empresa de telefonía con la comercializadora con la compañía eléctrica de referencia", ha dicho el concejal antes de anunciar que la luz volverá mañana al estadio gracias al uso del grupo electrógeno que hay en el campo de fútbol."Eso sí, solo servirá para dar uso doméstico, para que haya luz en los baños, las oficinas o el vestuario, pero no en las torretas con las que se ilumina el terreno de juego. Si el Real Jaén quiere jugar por la tarde o por la noche habría que alquilar un grupo electrógeno aparte", ha explicado el responsable municipal de Deportes.Álvarez ha adelantado que la situación se prolongará hasta comienzos del año que viene, cuando se hará cargo del servicio la empresa que se ha adjudicado el concurso de eficiencia energética impulsado por el Ayuntamiento y que se encargará del suministro eléctrico de todas las instalaciones y edificios de propiedad municipal, incluido el Estadio Municipal de La Victoria.

Será así, a menos que la compañía eléctrica de referencia, de aquí a final de año, de la oportunidad de hacer un cambio de titularidad y que se gestione ya a través del Ayuntamiento.