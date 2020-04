Enfermeros y sindicatos denunciarán a la Junta por un delito contra la seguridad en el trabajo por el coronavirus

El Pleno de Presidentes del Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) ha acordado denunciar por vía penal y civil ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a la delegada del Gobierno en Andalucía y a las máximas autoridades de la Junta por un delito contra la seguridad en el trabajo y prevención de riesgos de los profesionales sanitarios, tras el contagio del personal sanitario por coronavirus.

Los datos de positivos de sanitarios en Andalucía son peores que los de España, con 1.252 casos, lo que supone un porcentaje de contagios del 23 % del total de los contagios confirmados, según el Consejo Andaluz de Enfermería.

El sindicato CGT-Andalucía, por su parte, ha denunciado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) ante la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo en Andalucía por la falta de protección de sus trabajadores ante la pandemia por el COVID-19.

La organización sindical basa su denuncia en "las condiciones de riesgo biológico al que se somete al personal sanitario y al de las contratas que prestan servicio en los centros hospitalarios, vehículos de transporte sanitario y la falta de formación e información respecto al COVID-19 en toda la comunidad autónoma".

Normas para uso de mascarillas en el Virgen del Rocío

El Hospital Universitario Virgen del Rocío emitió hace dos semanas unas indicaciones a todos sus profesionales en las que afirmaba que no se necesitaba mascarilla "en consulta salvo al auscultar a un paciente con síntomas respiratorios". Tampoco recomendaba usar "mascarilla quirúrgica" "al tomar muestras sanguíneas, salvo a pacientes de aislamiento (según aislamiento)".

Las normas para el uso de mascarillas para prevención y control de infecciones para todos los profesionales del hospital precisaban que no eran necesarias "si no entro en contacto con pacientes, circulando por el hospital, usando el ascensor, al repartir material (lencería, fungibles...) o atendiendo usuarios detrás de una mesa o mostrador".

Tampoco se precisarían, según esas indicaciones, "en pruebas de diagnóstico por imagen, salvo que trate a pacientes en aislamiento (según tipo de aislamiento)" ni entre el personal de lavandería, a no ser que se entrase en la "zona de sucio".

El "personal de mantenimiento solo usará mascarilla quirúrgica al entrar en habitaciones de aislamiento (según las indicaciones de enfermería)"; el "personal de limpieza solo usará mascarilla quirúrgica al entrar en habitaciones de aislamiento" y el "personal de cocina solo mascarilla higiénica (de papel) para la protección de los alimentos según el procedimiento", añadían las indicaciones.

Los casos en los que sí se emplearía mascarilla "exofaringea FPP2/FPP3, si hay disponibilidad", serían circunstancias en las que se "transporte o traslade a casos sospechosos o confirmados", indicaba el centro hospitalario. Estas medidas se hicieron públicas habiendo ya 19 fallecidos con coronavirus en Andalucía y 859 casos confirmados, de los cuales 123 estaban en Sevilla, provincia en la que ese día había 43 ingresos y un fallecido.

Respecto a los aislamientos, el Virgen del Rocío hacía distinciones "según tipo y tarea", y explicaba que si se trataba de una actividad "de contacto NO necesito mascarilla"; "de gota, no necesito mascarilla, salvo que me aproxime a menos de un metro del paciente", y si era de "contacto y gota, siempre mascarilla quirúrgica".

En caso "aéreo (siempre mascarilla FPP2), FPP3 en procedimientos que produzcan aerosoles (si hay disponibilidad)", explicaba el centro sanitario, que en sus recomendaciones generales instaba a mantener la distancia de seguridad, realizar higiene de manos y "consultar dudas con mando intermedio".