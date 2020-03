Coronavirus: Una enfermedad que busca su patrón

La OMS, por ahora, sigue recomendando extremar las medidas de higiene, como el lavado de manos o evitar la proximidad de incívicos que no se tapan el morro al estornudar o toser, mientras los investigadores dan con la vacuna y se asuma que el contagio, mientras no haya poblaciones sensibles alrededor, no debe ir a mayores.

Que para el coronavirus no haya todavía vacuna, de la que no se esperan noticias hasta dentro de un año, afecta a la gravedad que ocasiona su infección. Tampoco existen "tratamiento específicos", pese a que se esté investigando con diversos tipos de retrovirales y hay ya "desarrollándose más de 20 vacunas" , añade Ghebreyesus.

El caso es que nadie sabe nada, al menos con una razonable certeza. El coronavirus con origen en la región china de Wuhan , lugar afecto al asado de pangolines , es nuevo y no se le conocen patrones. Los datos registrados, además, no son del todo certeros. Mayormente son estimaciones. En el Instituto de Salud Carlos III y en la Consejería de Salud son cautos por ello con la interpretación de los números.

Por muy hiperventilada que sea la histeria y muy colectivos que sean los temores nada cambiará el curso de la naturaleza. En la guerra por la supervivencia, los virus son alguien. Millones de años llevan de ventaja en el planeta en comparación con el género humano como para que no quepa admitirse el contagio, que no es más que el resultado del uso que hacen los virus de nuestras células para reproducirse y perpetuarse. La vida, vaya.

Contención para evitar el colapso sanitario

La prestigiosa revista científica 'The Lancet' acaba de publicar un editorial en el que plantea la mayor preocupación de las autoridades sanitarias mundiales. ¿Hasta qué punto alterar las vidas de los ciudadanos? Con el título de Covid-19: ¿demasiado pequeño, demasiado tarde', el texto reflexiona sobre el deber de los gobiernos: "Medir los riesgos éticos, sociales y económicos frente a los beneficios para la salud". 'The Lancet' analiza las medidas de contención puestas en práctica en China en comparación con las establecidas en Europa y advierte de sus alcances. De entrada, es imposible competir con el poder de control chino. ¿Y hasta dónde actuar? Las medidas preventivas aplicadas en esta parte del mundo, explica el artículo, como la higiene, los protocolos de aislamiento, la limitación de los grandes eventos o las actuaciones sobre las poblaciones sensibles, están llamadas a prevenir el colapso de los centros sanitarios. Es lo mismo que se persigue año tras año al activarse los planes de frecuentación de la gripe. Por ahí bien, ¿pero se está haciendo correctamente? 'The Lancet' avisa de que "la respuesta política" hacia el coronavirus "debería tener en cuenta la amenaza a la seguridad nacional que representa", pero parece que no lo están viendo muy claro.