El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha defendido hoy la decisión de mantener el cierre perimetral de las provincias de la comunidad de cara a la próxima Semana Santa, porque "no podemos hacer otra cosa" para evitar una cuarta ola de contagios.

"Mientras sea presidente voy a anteponer los intereses de los andaluces en términos de salud y bienestar a cualquier otro", ha incidido durante su visita a Puerto Serrano (Cádiz).

"Probablemente si la decisión fuera política yo abriría las provincias, pero como es técnica, científica y moralmente responsable no puedo abrirlas", ha añadido.

Tras citar varios informes, entre ellos el de la OMS que advierte de un riesgo de repunte en España, Juanma Moreno ha explicado que ninguno de los datos e informes que recibe le han hecho pensar "que podía estar tranquilo si abríamos las provincias".

En ese sentido ha recordado que en Andalucía hay ahora mismos tres cepas del virus, la Wuhan, la británica, que en Almería alcanza el 80% de los contagios, y la cepa sudafricana. "Son tres cepas en Andalucía, y dos son altamente contagiosas y terriblemente virulentas", ha precisado.

Juanma Moreno ha explicado que ha sido una decisión dura, pero "mi responsabilidad, mi obligación moral y política es proteger la vida de los andaluces".

"Yo mismo tenía planes hechos para ir a una provincia y visitar a unos familiares, igual que yo, cientos de miles de andaluces", ha contado, para insistir en que no ha podido tomar otra decisión distinta al cierre de las provincias. No obstante ha invitado a "redescubrir nuestras provincias, siempre hay un rinconcito que no conocemos".

El presidente andaluz ha señalado que el cierre de las provincias y de la comunidad no está en contradicción con la llegada de personas a la región a través de los aeropuertos.

En ese sentido ha explicado que quienes entrar por el aeropuerto vienen con una PCR hecha o con un certificado de vacunación y deben estar "sanos y libres de covid".

Ha pedido al Gobierno central, que tiene las competencias, que sea "terriblemente celoso en el control de los pasajeros que lleguen".

El presidente andaluz ha pedido a los andaluces extremar la "prudencia", cuando aun hoy se han reportado mil contagios y cuarenta muertes por covid.

Sobre la decisión de que la final de la Copa del Rey 2020 que enfrentará a Athletic Club y Real Sociedad el próximo 3 de abril en el estadio La Cartuja de Sevilla se celebre sin público, ha señalado que espera que la próxima final "sea con público" si las condiciones sanitarias lo permiten. "El fútbol sin público es como un pan sin sal", ha comentado.

Juan Moreno ha añadido que aunque en un principio se barajó la posibilidad de que asistiera el 20% del aforo, como en los teatros, la situación para los aficionados también era difícil porque los cierres provinciales y autonómicos "hacían prácticamente imposible el acceso al estadio".