El número de casos de coronavirus en Andalucía crece en 387 y ya hay 3.793 positivos

El número de contagiados en Andalucía por coronavirus asciende ya a 3.793 personas tras sumarse en las últimas horas 387 nuevos casos. El crecimiento es menor que en los días previos, con sólo un 11,6% de aumento, pero hay que tener en cuenta que no se corresponden con un día completo, ya que el corte se realizó a las 18:00 de ayer y no a las 21:00, como venía siendo habitual.

El número de fallecidos y de ingresos en UCI experimenta también un crecimiento menos acusado. En total, hay 144 víctimas mortales de las consecuencias del SARS-CoV-2, diez más que ayer. Se trata del menor aumento de fallecidos en casi una semana. El aumento en ingresos en unidades de cuidados intensivos es algo mayor y son ya 148, 14 más que el jueves 26 de marzo.

Para la lectura de los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad hay que tener en cuenta que se ofrece una actualización que abarca 21 y no las habituales 24. No obstante, el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, explicó que Andalucía remitiría las cifras de la evolución de la pandemia a las 09:00 de la mañana y no a las 21:00 del día anterior, como venía siendo habitual. Esto se hará con la jornada de hoy.

Esta nueva fórmula de registrar los contagiados, ingresados y fallecidos como consecuencia del Covid-19 provoca un crecimiento anómalo en la serie que se viene registrando desde la declaración del estado de alarma, cuando el Ministerio de Sanidad centralizó las competencias en comunicación y decidió que sólo habría un parte. Por ese motivo, el control de la ya célebre curva se hace hoy complicado.