Convocan una marcha para pedir en Maracena que la desaparición del mayor de Almuñécar no caiga en el olvido

Los familiares de Francisco Pérez Bedmar, de 87 años, al que se perdió el rastro sobre las 20,00 horas del pasado 22 de marzo en Almuñécar, en la costa de Granada, ha convocado una marcha popular para el próximo martes a las 19,00 horas en Maracena, municipio del área metropolitana en el que fue concejal, para que su búsqueda no caiga en el olvido.

En un comunicado, la familia ha indicado que en esta marcha, que saldrá del Espacio Escénico para llegar a la Plaza de la Constitución de Maracena, servirá para mostrar su agradecimiento a todas las instituciones, voluntarios, amigos y familiares que han participado en su búsqueda e instará a las autoridades a que "reconduzcan la investigación e intensifiquen sus esfuerzos en la búsqueda de otros indicios que permitan la localización del cuerpo" de su familiar, que están convencidos de que no desapareció voluntariamente.

Han señalado que "en plenas facultades cognitivas y físicas", este mayor "salió a hacer su paseo diario desde la plaza San Cristobal hasta Cotobro. Transcurrida algo más de media hora, a través de la cámara de un hotel situado al inicio del paseo" se le vio "caminar en dirección hacia el final" del mismo, "donde se daba la vuelta antes de llegar a unos portones verdes".

En este tramo de unos 200 metros de distancia, se pierde su rastro y hasta la fecha no hay ninguna pista de lo que pudo ocurrirle, habiendo dejado en el apartamento su cartera con toda la documentación, el móvil y el reloj, en tanto solo portaba las llaves de la vivienda."Si parece casi imposible que cayera el mar como indican los pescadores y conocedores de la zona, ¿por qué no aparece su cuerpo?¿Se ha hablado con las personas que coincidieron con él en la zona?¿Se han mirado todas las cámaras de seguridad de las carreteras que dan acceso a esa zona?¿Se han investigado a las personas y vehículos que estaban en aquel momento en la zona?¿Se pudo subir en el coche de alguna persona conocida?¿Se está buscando en la zona correcta?", se pregunta la familia."Lo que sí que está claro es que no se trata de una desaparición voluntaria ni por demencia y que ha desaparecido contraviniendo su voluntad, por lo que la familia no acepta que el caso se archive considerándolo una desaparición involuntaria, e insta a la Guardia Civil a que intensifique la investigación en otras líneas" más sólidas que permitan aclarar lo ocurrido aquella noche, agrega."¿Acaso el hecho de tratarse de una persona mayor incide en el grado de interés y de recursos que se pueden destinar a su búsqueda?", indica en un comunicado en que convoca una marcha que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Maracena.

Francisco Pérez, el desaparecido, fue concejal de Urbanismo de Maracena durante los años 1999-2003 con Manuel Álvarez Siller como alcalde por el PSOE. "Se trata de una persona muy querida en el pueblo, humilde y emprendedor, que luchó" por una localidad "más accesible para la ciudadanía", han indicado desde el consistorio metropolitano en una nota.

El Ayuntamiento de Maracena se suma así a esta marcha ciudadana y hace un llamamiento a toda la ciudadanía para acompañar a la familia ese día. Asimismo, se invita a todas las personas y colectivos a colgar en sus redes sociales un video de apoyo y ánimo para la participación de la marcha con la etiqueta #MaracenaConPaquitoTeresa.