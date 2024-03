Convento Jerusalén gana el primer premio de la sección Especial infantil de las Fallas 2024

La obra de José Gallego, con un presupuesto de 54.000 euros, plantea una reflexión sobre la solidaridad de los más pequeños

La comisión Convento Jerusalén-Matemàtic Marzal se ha alzado con el primer premio de sección Especial de las fallas infantiles de este 2024, gracias al monumento obra de José Gallego que lleva por lema 'Solidaris en acció'. De esta manera, el artesano valenciano cierra con el máximo galardón "un bonito ciclo" de ocho años y siete fallas plantadas en Convento, un "viaje" que ha calificado de "emocionante".

El segundo premio de la sección Especial infantil ha sido para Espartero-Ramón y Cajal, con la falla del artista Fernando Foix, y el tercer puesto para Maestro Gozalbo-Conde Altea con la obra del artesano Sergio Alcañiz.

Así lo ha anunciado el presidente de Junta Central Fallera (JCF) y concejal de Fallas, Santiago Ballester, durante la lectura de premios de las fallas infantiles, celebrada a última hora de este viernes desde la sede del organismo autónomo municipal.

Completan el palmarés de la sección Especial infantil Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals (Mario Pérez), en cuarto puesto; Gayano Lluch (Raúl García), en quinto; Císcar-Borriana (Rubén Arcos), en sexto; Exposició-Misser Mascó(Xavier Gurrea), en séptimo; Comte Salvatierra-Ciril Amorós (Borja Lorente), en octavo; Reina-Pau-Sant Vicent (Ceballos & Sanabria), en noveno, y Malva-rosa-Antoni Ponz-Cavite (José Luis Platero), en décimo.

En cuanto a los premios de ingenio y gracia de sección Especial, el primero se lo ha llevado Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals, el segundo ha sido para Convento Jerusalén-Matemàtic Marzal y el tercero, para Císcar-Borriana.

En la categoría de bronce, la sección Primera, el primer puesto ha sido para Bisbe Amigó-Conca (Gonzalo Rojas), el segundo para Joaquim Costa-Comte d'Altea (Mario Pérez), el tercero para Almirante Cadarso-Comte d'Altea (Vicente Gomar), el cuarto para Santa Genoveva Torres-Arquitecte Tolsà(Mario Pérez), el quinto para Serrans-Els Furs (David Ojeda), el sexto para Ceramista Ros-Josep Maria Mortes Lerma (Miriam García), el séptimo para Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel·lí(José Fuster), el octavo para Plaza del Pilar (Borja Llorens), el noveno para Camí Nou de Picanya-Nicolau Primitiu (Ángel Navarro), el décimo para Molinell-Alboraia (Carlos Herrero), el undécimo a Ribera-Convent de Santa Clara (Javier Álvarez-Sala Salinas) y el duodécimo para Sueca-Literat Azorín (Ausias Estrugo Mañó).

EL MAYOR PRESUPUESTO: 54.000 EUROS

El monumento de José Gallego para Convento Jerusalén cuenta con el presupuesto más elevado de las fallas infantiles de València y de la sección Especial infantil de estas Fallas de 2024, concretamente 54.000 euros, seguida de Espartero-Ramón y Cajal, con 50.000 euros. La tercera más costosa, a mayor distancia, es Gayano Lluch, con 37.000 euros.

Las comisiones pertenecientes a la Junta Central Fallera han destinado este ejercicio un total de 2.247.256 euros para la construcción de sus monumentos. En el caso de la sección Especial, la cifra total alcanza los 350.000 euros.

REFLEXIÓN SOBRE LA SOLIDARIDAD

La solidaridad y la transmisión de valores son el denominador común de las fallas infantiles que desde este viernes ya están plantadas en las calles de València.

Desde la comisión Convento Jerusalén han destacado que han preparado la falla infantil "con mucho cariño" porque está dirigida "al futuro de las Fallas, a la generación que está naciendo". "La ilusión de los niños es lo que permitirá que esta fiesta continúe, sin ellos las fallas se acabarían", ha explicado la delegada de medios de comunicación, Silvia Soria, en declaraciones a Europa Press Televisión.

Precisamente, la falla infantil de la comisión del sector La Roqueta-Arrancapins plantea una reflexión de la solidaridad en la que recrea distintas escenas donde los niños manifiestan la solidaridad "de distintas formas y en distintos ambientes". "También está el niño que tiene la cara de malo, representa todo lo contrario, que no quiere compartir, que no es solidario, que se lleva mal con todo el mundo y que quiere tenerlo todo en propiedad", ha indicado Soria."La idea es, lógicamente, que no solo los niños de nuestra comisión, sino que todos del mundo entiendan que la solidaridad hay que alimentarla desde pequeños con acciones. Por eso se llama solidarios en la acción, para que no sea solo de boquilla", ha comentado."UN VIAJE EMOCIONANTE" QUE CIERRA "UN BONITO CICLO"

El artista fallero autor de la falla infantil de Convento Jerusalén, José Gallego, que se despide de esta comisión con el máximo galardón, un primer premio de sección Especial, había reconocido en las últimas horas que este monumento ha sido "un viaje emocionante" que cierra "un bonito ciclo de ocho años y siete fallas" en Convento."Pero volveremos, si no pasa nada", ha añadido, al tiempo que ha agradecido a la comisión "el excelente trato recibido" durante estos años. "Ahora la falla ya es vuestra y me gustaría que la disfrutéis vosotros, falleros, y público", ha expresado.