En Sevilla faltan 25.000 trabajadores cualificados en el sector de la construcción

La preocupación es máxima en el sector de la construcción por el encarecimiento y desabastecimiento de los materiales de obra, tras la reactivación económica que ha disparado los costes y está paralizando buena parte de la actividad, y por la necesidad de albañiles cualificados que faltan en las obras y que se ha acentuado tras la pandemia. En Sevilla se calcula que faltan 25.000 trabajadores de la construcción cualificados de todos los oficios, no solo albañiles, según el sindicato provincial de CCOO. La provincia más afectada es Málaga con una carencia de 35.000 profesionales.

Las constructoras denuncian la falta de 119.000 albañiles cualificados en Andalucía

El secretario general de Fadeco Contratistas, Jorge Fernández-Portillo, que representa a los constructores andaluces, asegura que en Andalucía faltan 119.000 trabajadores cualificados de la construcción y desvincula por completo este problema de las razones salariales que aducen los sindicatos.

"El salario medio del sector de la construcción en los distintos convenios provinciales es de 22.000 euros, que es 4.000 euros por encima del salario mínimo interprofesional. No es una cuestión de salario, sino un problema más profundo, más estructural vinculado a la formación, a la imagen del sector y no es una razón salarial, ni mucho menos", afirma el secretario general de Fadeco Contratistas.

Desde la patronal, Fernández-Portillo sitúa los posibles incumplimientos de convenio en una cuestión puntual, no general. "Puede haber algunos casos puntuales de incumplimiento y lo condeno, pero no puedo admitir que se hable de un incumplimiento generalizado de los convenios colectivos. Reitero que no es un problema de salario la falta de mano de obra en el sector de la construcción", insiste Jorge Fernández-Portillo, quien recuerda que este problema lo sufren otros sectores.

"No es una cuestión de salario, sino un problema más profundo, más estructural vinculado a la formación, a la imagen del sector y no es una razón salarial, ni mucho menos"

En efecto, faltan camareros en la hostelería y camioneros en el transporte y también en estos casos los sindicatos citan como causa el bajo salario.

Para CCOO de Sevilla, sin embargo, el problema de la falta de mano de obra en la construcción sí lo originan los sueldos bajos que se están pagando por debajo del convenio provincial.

"Nos llegan muchas llamadas de gente que denuncia que se está incumpliendo el convenio colectivo, que están entrando a trabajar albañiles con acuerdos verbales por 50 o 60 euros para contratos de tres meses, cuando el convenio oficial fija 80 euros al día. Esto supone que se está pagando un 30% por debajo del salario que marca el convenio incluyendo las pagas", explica Raúl Sánchez Torres, secretario de organización de la sección de Hábitat de CCOO de Sevilla.

"Están entrando a trabajar albañiles con acuerdos verbales por 50 o 60 euros para contratos de tres meses, cuando el convenio oficial fija 80 euros al día. Se está pagando un 30% por debajo del salario que marca el convenio incluyendo las pagas"

Aparte de estos incumplimientos, el dirigente sindical añade que hay fraude en la contratación con la Seguridad Social y bajas masivas de empleados los fines de semana para volverlos a contratar el lunes.

Un albañil debe ganar, según el convenio del sector en Sevilla, 1.500 euros brutos con dos pagas extras, según CCOO de Sevilla, que recalca que la mayoría de las empresas incumplidoras son las subcontratas de las subcontratas. Por tres meses de trabajo a esos sueldos no se cambia de empleo para irse a la construcción y son inmigrantes los que están aceptando esas condiciones por debajo de convenio, afirma el dirigente sindical.

La realidad es que la crisis de 2008 expulsó a muchos trabajadores de la construcción y no es una profesión atractiva para los jóvenes. El porcentaje de trabajadores de 47 años está por encima del 30%.

A nivel nacional la patronal y los sindicatos elevan a 700.000 los trabajadores de la construcción de la construcción que se necesitan. La comunidad cuenta con el 17% de la población activa del sector de la construcción a nivel nacional.

La tensión en el mercado se ha producido al reactivarse la construcción en el sector teniendo 300.000 trabajadores menos en Andalucía que antes de la crisis de 2008, señala Fernández-Portillo. Los 500.000 trabajadores que tenía el sector en los años 2003/2004 se han reducido a 200.000 trabajadores en la actualidad, de los cuales unos 50.000 están en Sevilla y otros tantos en Málaga, seguidas de Cádiz (29.000) y el resto se reparte entre Granada, Córdoba, Huelva, Jaén y Almería.

Un dato interesante es que el subsector de la rehabilitación, ante el gran dinamismo que están experimentando estas obras, sí está absorbiendo buena parte de la mano de obra cualificada en construcción explica el dirigente de Fadeco Contratistas.

La escasez y el encarecimiento de los materiales afecta a las obras en marcha

El secretario general de Fadeco Contratistas, Jorge Fernández-Portillo, que representa a los constructores, ve complicada una solución al desabastecimiento y encarecimiento de los materiales de las obras que ha disparado los costes y ha retrasado la actividad en un 39% de 300 empresas del sector a nivel nacional, lo que compromete el cumplimiento de los plazos en muchas obras.

La situación afecta en Sevilla, por ejemplo, a la obra de ampliación y cambio de tirantes del Puente del Centenario. El Gobierno central se está planteando cambios para que en las obras en marcha se puedan cambiar los precios. La Junta de Andalucía trabaja con la patronal Fadeco y está a la espera de que le mande una lista de precios actualizados para las próximas licitaciones

En el ámbito sindical se ve complicado que el Ministerio de Transporte pueda renegociar o recalcular precios porque el mercado de los materiales funciona bajo demanda “y el mercado asiático monopoliza los materiales y ha triplicado los costes”, explica Raúl Sánchez, secretario de organización de la sección de Hábitat de CCOO de Sevilla, para quien si no hay opción de renegociar habrá que volver a licitar las obras.

"Cuando el problema de desabastecimiento es global, a escala nacional e internacional, y no solo te afecta a una obra sino a todas las obras que tienes en cartera entendemos que estamos en una situación de riesgo que era imposible de prever que afecta al equilibrio económico del contrato"

El problema principal para las constructoras se da en las obras públicas adjudicadas en las que se firmó el contrato y están en ejecución porque si las cláusulas sobre el precio cerrado son muy inflexibles con el encarecimiento actual de materiales se compromete el cumplimiento de los plazos. La situación tiene más vías de solución en las obras que están por proyectarse (que se congelan hasta que haya precios razonables si promotor es flexible) y en las obras públicas adjudicadas en las que aún no se ha firmado el contrato. Y en el ámbito privado (constructoras que ejecutan obras para empresas o entidades privadas) Fadeco asegura que se está dando un diálogo entre constructor y promotor.

La solución es la revisión de precios, pero no es sencillo con la ley en la mano. "Hay una discusión jurídica respecto a las posibilidades de aplicar una revisión de precios", admite el secretario general de Fadeco Contratistas. Esta patronal ha elaborado un documento jurídico que están moviendo entre las administraciones y ha pedido a la Junta de Andalucía una revisión de los precios (marco de costes) para los proyectos que se vayan a redactar a futuro, ya que no se actualizaba desde 2017 y tendrá reflejo también en el sector privado. La revisión se hará en dos partes: un plan de choque que consiste en que la Junta revise la partida de mano de obra y tres familias de costes de materiales de construcción en obras residenciales para incrementarlas en un 12%, sobre la base del índice de costes de los materiales de construcción pública. Y elevar el IPC acumulado.

"Es complicado que el Ministerio de Transporte pueda renegociar o recalcular precios porque el mercado de los materiales funciona bajo demanda, y el mercado asiático monopoliza los materiales y ha triplicado los costes"

"Con estas soluciones no se palía el problema inmediato actual, pero al menos pone la primera si esto va a durar mucho en el tiempo", señala. Se trata de evitar que se queden desiertas las licitaciones de obras en los próximos meses por este encarecimiento de precios de los materiales.

En el ámbito público se calcula el precio de una obra y en el contrato que firma la empresa adjudicataria quedan reflejados los precios que presentó en su oferta económica. El problema es que los precios de hoy de mercado son totalmente distintos a los precios que había cuando firmó el contrato, señala el dirigente de Fadeco Contratistas. El principio de riesgo y ventura del constructor establecido por ley obliga al constructor a asumir este tipo de riesgos.

"Nosotros lo que decimos es que un constructor puede asumir el riesgo de una desviación de precios o de desabastecimiento en una obra, pero cuando el problema de desabastecimiento es global, a escala nacional e internacional, y no solo te afecta a una obra sino a todas las obras que tienes en cartera entendemos que estamos en una situación de riesgo que era imposible de prever que afecta al equilibrio económico del contrato"

Los costes del acero, cobre, aluminio, madera, bituminosos y energía están en general por encima del 70% de incremento de precios y en algunos casos por encima del 100%.

Hay "una engañosa euforia" en el sector, según Fadeco Contratistas, ligada a los fondos europeos Next Generation.