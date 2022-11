El Constitucional, último asidero de Griñán para evitar entrar en prisión

La petición de la Fiscalía Anticorrupción se daba por descontada. Los condenados por la pieza política del caso de los ERE sabían que el Ministerio Público solicitaría a la Audiencia de Sevilla que ejecutase la sentencia para que nueve ex dirigentes de la Junta -entre éstos, el ex presidente José Antonio Griñán- entren en prisión. Sin embargo, ninguno de los actores espera una decisión de la Audiencia, al menos, hasta que el Supremo no se pronuncie sobre su recurso de nulidad. Aunque no les diese la razón, la esperanza de algunos de ellos está puesta en el Tribunal Constitucional, porque una posible concesión de indulto no llegaría antes de que la pena se ejecutase.

El PP se ha sumado a la petición de ejecución de la sentencia. Es parte acusadora y, según su secretario general, Antonio Repullo, con ello prosigue la acción que los anteriores dirigentes del partido abrieron contra los gobiernos socialista.

Los condenados de los ERE han abierto tres vías para evitar la prisión. El recurso de amparo en el Tribunal Supremo es la más débil para sus intereses, pero es importante para acudir al Constitucional. Dos de los cinco magistrados que ratificaron la sentencia emitieron un voto particular en el que defienden que en los casos de José Antonio Griñán y de otros cuatro condenados que no estuvieron en la Consejería de Empleo no se han aportado pruebas para condenarles por malversación de fondos.

Las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo sostienen en ese voto que el razonamiento de la sala para condenarlos sólo es una sucesión de inferencias. "Un salto al vacío", escriben de modo textual. Éste es un argumento de peso para que el Constitucional se tenga que pronunciar sobre el recurso de amparo presentado por los condenados. Este tribunal sólo es competente para analizar si se han vulnerado los derechos fundamentales de estos ex dirigentes, y las dos magistradas del Supremo se pronuncian de modo efectivo, sí se ha lesionado la presunción de inocencia de algunos de ellos.

Sin embargo, para evitar la entrada en prisión, el Constitucional tendrá que suspender la entrada mientras estudia el caso. Eso es difícil, pero no imposible, porque este tribunal no suele suspender sentencias si las penas son mayores de cuatro años.

Además de José Antonio Griñán, que fue condenado en su condición de consejero de Economía, ni Francisco Vallejo ni Carmen Martínez Aguayo ni Miguel Ángel Serrano estuvieron en la Consejería de Empleo, que fue la que concedía y ordenaba las ayudas a trabajadores afectados por ERE. Si, como mantienen estas magistradas, el Constitucional declarase nula la condena por malversación, no entrarían en prisión.

Voces en el PP

Una de las áreas más endebles de la sentencia es la extensión de responsabilidades penales desde los actuantes en Empleo a buena parte del Gobierno andaluz. Quien era presidente entonces, Manuel Chaves, también está condenado, aunque no con penas de prisión. Y éste es un aspecto que inquieta también en el PP; en especial, a quienes han ocupado puestos en gobiernos que tienen pendientes causas por corrupción.

Fuentes del PP han explicado que esta opinión es minoritaria, aunque admiten que algunos ex dirigentes consideran que la sentencia del Supremo ha llevado muy lejos la extensión de las responsabilidades penales.

La otra vía para evitar la prisión es la concesión de indulto por parte del Gobierno. Aunque esa posibilidad no se rechaza, es improbable que el Ministerio de Justicia, dirigido por Pilar Llop, conceda esa medida de gracia antes de la entrada en prisión. Pedro Sánchez y el PSOE se enfrentan el próximo 28 de mayo a unas elecciones decisivas -municipales y autonómicas-, y los indultos por corrupción a los ex dirigentes de la Junta pesarían durante toda esa campaña.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó el viernes pasado que su postura sigue siendo la misma, la del cumplimiento de las sentencias. Una parte del PSOE intenta que Justicia conceda los indultos por causa humanitarias a algunos de los condenados, pero esto es algo que no ocurriría en las próximas semanas, con lo que no se evitaría el ingreso en la cárcel.

La última vía es la de la admisión del recurso de amparo por parte del Constitucional y la suspensión de la ejecución mientras se resuelve.

El Tribunal Constitucional está pendiente de la renovación de cuatro de sus vocales. Dos de ellos los elige el Gobierno y los otros, el Consejo General del Poder Judicial. Esta última institución está inmersa en una situación de bloqueo, pero al día de hoy se da por hecho que sí nombrarán a sus dos miembros, uno será conservador y otro, elegido por la minoría progresista. Con la renovación de estos cuatro vocales, el Constitucional pasaría a tener una mayoría progresista.

El Tribunal Supremo confirmó la sentencia que condenó a seis años de cárcel por un delito de malversación a José Antonio Griñán. Los otros ocho ex altos cargos que también han solicitado el indulto son los ex consejeros Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, los ex viceconsejeros Jesús María Rodríguez Román y Agustín Barberá, el ex director de Trabajo Juan Márquez y el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar.

El ex presidente de la Junta José Antonio Griñán fue condenado a seis años y dos días de cárcel, mientras que Antonio Fernández fue condenado a siete años, 11 meses y un día de prisión; José Antonio Viera a siete años y un día de prisión; Carmen Martínez Aguayo a seis años y dos días de prisión; Francisco Vallejo a siete años y un día de prisión; Agustín Barberá a siete años y un día de prisión; Jesús María Rodríguez Román a seis años y dos días de prisión; el ex director general de Trabajo Juan Márquez a tres años de prisión y el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar a seis años, seis meses y un día de prisión.