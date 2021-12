Salud asume que los contagios seguirán subiendo hasta enero

De ese modo, los pacientes que presentan un curso agudo del Covid-19 y que han sido ingresados en los hospitales andaluces casi se han doblado desde el pasado 3 de noviembre. En datos más concretos, de los 185 hospitalizados que había hace un mes han pasado a 334 registrados ayer , experimentado un aumento del 80,5%. El aumento de enfermos más graves ha evolucionado del mismo modo que el de los pacientes agudos. De los 40 pacientes críticos que fueron comunicados el pasado 3 de noviembre a los 73 notificados ayer, el incremento supone un 82%. Las cifras, no obstante, están aún lejos del pico de más de 3.000 hospitalizados que llegó a haber en la tercera ola, justo cuando comenzó la vacunación.

La protección que proporciona la vacuna, cuyas dos dosis has sido recibidas por el 81% de los andaluces, provoca que la gravedad de las infecciones sea menor, un factor que se nota en la saturación hospitalaria , sensiblemente menor a la proporción de los contagios durante el último mes.

Del análisis de la situación epidemiológica , Salud informa de la necesidad de adoptar "medidas de escala significativas" y "progresivas", políticas de contención de la pandemia que no serán implantadas de momento. Distinto es lo que suceda durante las próximas, pues las previsiones de la Junta de Andalucía es que la propagación del coronavirus no cese.

Una parte de los andaluces da comienzo el largo puente de la Constitución y la Inmaculada con un ojo disfrutando del asueto y con el otro atento al coronavirus, cuya circulación no deja de crecer desde hace un mes y que lo seguirá haciendo, algo da por descontado la Consejería de Salud . Las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía, sin embargo, confían en la protección que confiere la alta cobertura vacunal en la región, dado que sus propios técnicos asumen ya el progresivo incremento de los contagios hasta el mes de enero, como mínimo .

El TSJA no analizará la implantación del certificado Covid hasta el martes, como pronto

Los andaluces no estarán sujetos a la obligatoriedad de mostrar el certificado Covid cuando quieran acceder a los hospitales y las residencias hasta el martes, como muy pronto. Así se desprende de la situación procesal sobrevenida después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no ratificara el jueves la orden de la Consejería de Salud por la que debía adoptarse la obligación de la exhibición del carné Covid o de pruebas diagnósticas negativas por no aplicar un límite temporal a la medida.

El TSJA no recibió ayer la nueva versión de la orden de la Junta de Andalucía, en la que, según informó ayer, estaba incluida la subsanación del error cometido en el escrito anterior, acotando, ahora sí, la obligatoriedad del carné Covid hasta el 15 de enero. De ese modo, los magistrados del Alto Tribunal andaluz no entrarán a analizar la nueva petición de ratificación de la Junta hasta el siguiente día hábil, que es el martes 7 de diciembre, explicaron fuentes judiciales.

Si el texto remitido nuevamente por la Junta no ha sufrido variaciones sustanciales, a excepción, claro está, de la obligada de limitar la implantación del certificado Covid hasta el 15 de enero, el TSJA estaría en disposición de ratificar ese mismo día la medida que propone la Junta de Andalucía. Distinto es que el nuevo escrito incluya cambios como la solicitud de extender la obligatoriedad de exhibir el citado carné a otros ámbitos públicos, como pueden ser los establecimientos de la hostelería o del ocio nocturno.

De ser así, extremo que fuentes del Gobierno andaluz negaron el jueves, tanto la Fiscalía como los magistrados necesitarían un ulterior análisis de la nueva casuística, de modo que la ratificación de la adopción del certificado podría retrasarse. En cualquier caso, el TSJA tiene un plazo legal establecido de tres días para resolver. Sería pues el viernes 10 de diciembre el día en que entraría en vigor la medida, como muy tarde.