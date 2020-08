Como es sabido desde que estalló la pandemia, el llamado "riesgo cero" de contagio es imposible. Así lo asumen las administraciones y así lo subrayó el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, quien este miércoles ha tenido una apretada jornada de reuniones con los sindicatos y con el consejero de Salud y el presidente andaluz en la víspera del encuentro que mantendrá hoy con la ministra de Educación, Isabel Celáa, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, junto al resto de consejeros autonómicos del ramo y de Salud.

Imbroda ha llamado a la "calma" y a la "determinación" en un contexto que, entiende, da pie a la inquietud del personal de los centros escolares y a las familias, a quienes también solicitó "unidad" y "confianza" por las medidas que van a ser tomadas para "minimizar" la posibilidad de los contagios y la actuación frente a la aparición de brotes, asumiendo siempre la inexistencia del "riesgo cero". Las actuaciones, ha dicho Imbroda, tienen el aval de las administraciones sanitarias.

El modo en que va a legislarse el comienzo del curso y, por extensión, la gestión del año escolar en tanto esté circulando el virus será debatido este jueves en la reunión de los consejeros y los ministros. En ese encuentro, Andalucía va a proponer una unificación de las reglas y los procedimientos en todo el país, tal como lograron las administraciones de salud en la reciente decisión de cerrar los locales de ocio nocturno, restringir los horarios en la restauración o prohibir fumar. Pero no será fácil. Los sindicatos consultados no apuestan por el consenso. Si no fue posible en junio con las instrucciones, es improbable que haya un acuerdo ahora con las obligaciones que puedan regularse.

Uso obligatorio de mascarillas con excepciones

La Junta acudirá pues a la reunión de hoy con las propuestas ya anunciadas de mantener el carácter presencial en la enseñanza obligatoria, así como el mantenimiento de las fechas establecidas para el inicio del curso. Además, Educación pretende convertir en obligación iniciativas que hasta ahora eran meras recomendaciones. Se trata, entre otros, del uso de las mascarillas y de la movilidad de los alumnos y docentes en los centros. Si no hay consenso entre las administraciones, la Junta está se planteará legislarlo al cobijo de su competencia en materia educativa.

Lo que sí quedo claro en la Mesa Sectorial es que las medidas serán más restrictivas. De entrada, la Consejería quiere que el uso de las mascarillas sea obligatorio en los centros, al menos en su etapa desde los 6 a los 16 años, tanto para docentes como para alumnos, siempre que no estén organizados en grupos aislados, los grupos de "convivencia" o burbuja".

En cuanto a la movilidad, cada alumno debe ocupar una misma ubicación en el aula, el comedor y el transporte, facilitándose el rastreo ante posibles contagios. A cada aula accederá el menor número de docentes posible y se propone la flexibilización del horario de entrada y salida para evitar aglomeraciones.La entrada de los alumnos a los centros se producirá escalonadamente, estableciéndose un margen de días para la incorporación de los distintos grupos.

Educación quiere, tal como informó la Junta hace semanas, que septiembre sirva como mes de transición, en el que la comunidad educativa sea informada sobre los protocolos de prevención. Y habrá test para todos los docentes.